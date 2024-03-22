Отказ в привлечении к субсидиарной ответственности номинального директора. Наш опыт

Тема достаточно актуальная и для многих важная, т.к. последствия привлечения к субсидиарной ответственности могут повлечь существенные ограничения в жизни и в дальнейших перспективах развития.
Субсидиарная ответственность — это дополнительное (ответственность) право взыскания неполученного долга с другого обязанного лица, если первое лицо не может оплатить и исполнить долг.
К сожалению, не всегда у многих получается добиться в суде отказа в удовлетворении заявлении конкурсного управляющего к номинальному директору по субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Вместе с тем, шансы отбиться в большинстве случаев всё же есть.
Оптимистичность такого вывода подтверждает наша положительная практика.
Мы смогли добиться судебного отказа в удовлетворении заявления конкурсного управляющего компании о привлечении нашей доверительницы к субсидиарной ответственности.
Решение не обжаловалось и вступило в законную силу.
Нами в суд были представлены необходимые документы с мотивированным обоснованием нашей позиции.
Наша позиция: доверительница в указанный период была официально трудоустроена в другой компании и получала там заработанную плату, а фирму на неё открыли неизвестные ей лица, без её ведома и согласия (возможно обманом). При допросах в налоговой она также заняла активную позицию.
Позиция Верховного суда РФ по данному вопросу также внушает определённый оптимизм, при условии грамотной и активной защиты.
Поэтому шансы есть и не стоит слушать тех, кто утверждает, что подобные иски удовлетворяются в большинстве случаев.
Доверяйте свою судьбу профессионалам и результат будет вполне предсказуемым и благоприятным.
Уверен, вместе мы победим!
Начать дискуссию