Альберт Ханов
Субсидиарная ответственность

Отказ в привлечении к субсидиарной ответственности номинального директора. Наш опыт

Из практики успешной защиты отказа в привлечении директора к субсидиарной ответственности.
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Тема достаточно актуальная и для многих важная, т.к. последствия привлечения к субсидиарной ответственности могут повлечь существенные ограничения в жизни и в дальнейших перспективах развития.

Субсидиарная ответственность — это дополнительное (ответственность) право взыскания неполученного долга с другого обязанного лица, если первое лицо не может оплатить и исполнить долг.

К сожалению, не всегда у многих получается добиться в суде отказа в удовлетворении заявлении конкурсного управляющего к номинальному директору по субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Вместе с тем, шансы отбиться в большинстве случаев всё же есть.

Оптимистичность такого вывода подтверждает наша положительная практика.

Мы смогли добиться судебного отказа в удовлетворении заявления конкурсного управляющего компании о привлечении нашей доверительницы к субсидиарной ответственности.

Решение не обжаловалось и вступило в законную силу.

Нами в суд были представлены необходимые документы с мотивированным обоснованием нашей позиции.

Наша позиция: доверительница в указанный период была официально трудоустроена в другой компании и получала там заработанную плату, а фирму на неё открыли неизвестные ей лица, без её ведома и согласия (возможно обманом). При допросах в налоговой она также заняла активную позицию.

Позиция Верховного суда РФ по данному вопросу также внушает определённый оптимизм, при условии грамотной и активной защиты.  

Поэтому шансы есть и не стоит слушать тех, кто утверждает, что подобные иски удовлетворяются в большинстве случаев.  

Доверяйте свою судьбу профессионалам и результат будет вполне предсказуемым и благоприятным.

Уверен, вместе мы победим!

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