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Альберт Ханов

Зачем Бенефициара объявляют в международный розыск?

Мнение налогового адвоката
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При расследовании налоговых преступлений в 2023-2024 годах отчетливо обозначился новый тренд на привлечение бенефициара к уголовной ответственности с последующим объявлением в федеральный и международный розыск.

И некоторые суды допускают такую возможность, даже в отсутствии надлежащих доказательств. Следователи зачастую даже не проводятся допросы и других необходимых следственных действий с целью выявить, кто является выгодоприобретателем и конечным бенефициаром.

Такие уголовные дела, нередко и незаконно, приостанавливаются и по ним не проводятся никаких следственных действия.

При этом, большинство обвиняемых (бенефициаров) не понимает, что вышеназванные существенные процессуальные нарушения могут привести, при условии юридически грамотной защиты, к развалу уголовного дела.

Следователи делают, это видимо умышлено, чтобы не допустить истечения сроков привлечения к уголовной ответственности.

Другим мотивом правоохранителей может быть достаточно эффективный элемент психологического и морального давления на обвиняемого, чтобы побудить его к признанию и готовности принять условия обвинения, которые могут не устоять в дальнейшем в суде.

И надо признать, что многие обвиняемые со временем от безысходности сдаются и соглашаются на невыгодные условия.

Логическим завершением может являться задержание бенефициара в другой стране для дальнейшей экстрадиции, а затем и отправной уже в тюрьму.

Многие фигуранты уголовных дел занимают пассивную и выжидательную позицию, либо пытаются как-то "порешать свои вопросы" разными не совсем правовыми и сомнительными методами.

Однако надо понимать, что тупиковый путь, который может только в итоге всё усложнить.

И здесь переломным моментом может быть и стать только активная и агрессивная защита.

Здесь, конечно, и проявляется всё упорство и профессионализм защиты, проявляющийся в активных и системных действиях.

И после такой активной защиты уже могут отступить и сложить оружие на противоположной стороне.

Но для этого нужно много и мотивированно возражать, добиваясь желаемого результата.

Между тем, такое зыбкое, надуманное и лживое обвинение может не устоять в дальнейшем в суде, при условии грамотной юридической защиты, разумеется.

Вместе с тем, розыск - удобный юридический и проверенный временем инструмент следствия, который может гарантировать задержание в любой стране мира и блокирует свободу перемещения бенефициара. Наличие розыскного статуса нужно для дальнейшей экстрадиции и отправки обвиняемого коммерсанта в тюрьму.

Однако, Выход есть всегда и не один!

Иначе в большинстве случаев, неизбежен статус обвиняемого, реальный срок (тюрьма) и гражданский иск с арестом имущества.

В нашей практике мы используем законную, нестандартную и активно-агрессивную защитную тактику, которая доказала свою эффективность на практике.

Безусловно, что все ситуации индивидуальны и здесь нет единого правового рецепта. Надо учитывать, что некоторые задачи требуют более длительного разрешения.

Как противостоять: Мы активно обжалуем все доводы стороны обвинения (разбираем по составным частям), указывая на необоснованность, отсутствие надлежащих доказательств и неправомерность требований.

Уникальность нашей практики была достигнута в результате применения значительных сил, широкого опыта, объективного понимания условий, умения вести диалог, профессиональности, упорства и принципиальности защиты.

Поэтому положительные результат является лучшим доказательством эффективности защиты.

Уверен, вместе мы победим!

Наш сайт: http://pkhanov.ru/, 7557955@gmail.com

Наш телеграмм: https://t.me/Business_Legal_Defenceman

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