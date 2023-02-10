Уголовная ответственность за регистрацию ИП на подставных лиц

В ближайшее время, видимо, бизнес, который регистрирует ИП с помощью подставных лиц, будет подвергаться уголовному преследованию.

Согласно законопроекту (regulation.gov.ru, ID проекта 149493) вводится уголовная ответственность за регистрацию ЮЛ и ИП на подставных лиц.

Теперь граждан (номиналов) будут наказывать за образование юридического лица, регистрацию (прекращение регистрации) физического лица в качестве индивидуального предпринимателя через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию ЮЛ и ИП, данных, повлекших внесение в единые государственные реестры сведений о подставных лицах.

Так, уголовка будет грозить не только за создание ИП через подставных лиц, но и за представление налоговикам ложных сведений. Номинальный ИП впервые совершивший преступление, будучи подставным, сможет избежать уголовной ответственности. При условии, что такой ИП будет активно сотрудничать со следствием и помогать вести расследование.

Вероятно, что это продолжении борьбы налоговиков со схемой дробления, когда бизнес оформляется на ИП со спецрежимами и льготами.

По статистике ФНС, количество регистраций ИП значительно увеличилось и одновременно сократилось число регистраций юрлиц.

При этом уголовка по статьям 173.1 (НЕЗАКОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИП) и 173.2 (НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИП) УК РФ, на ИП не якобы не распространяется, хотя на практике мы видим иное.

Надо отметить, что целью использования подставных лиц по судебной практике является как уклонение от уплаты налогов, так и другие преступления (ст.172, 174.1, 187,193.1 УК РФ и т.д.).

Поэтому логично будет предполагать, что уголовные дела по ст.199 УК РФ могут быть отягощены новыми составами преступлений (ст.173.1 и 173.2 УК РФ).

Максимальное наказание по статье – до трех лет лишения свободы, а если преступление совершено с отягчающими обстоятельствами (с использованием служебного положения или группой лиц по предварительному сговору), тогда срок может быть увеличен до пяти лет.

Уверен, вместе мы победим!

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