Уголовное дело и кассовые аппараты, оформленные на подставных лиц

МВД и ФСБ возбуждают уголовные дела за кассовые аппараты, оформленные на подставных лиц. Так правоохранители борются с несоблюдением правил учета, сокрытия выручки, обналичиванием денежных средств и уклонением от уплаты налогов. Мнение адвоката А.А.Ханова

В дальнейшем такие проверки и уголовные дела могут привести к налоговой проверке, и уже новым уголовным делам. А в последствии к привлечению к административной и субсидиарной ответственности.

Это, в первую очередь, риски для ИП и компаний, которые используют ККТ, зарегистрированные на подставных лиц.

В настоящее время правоохранительные органы совместно с налоговиками ведут активную борьбу с дроблением бизнеса и фактами сокрытия выручки, продажи налички и легализацией денежных средств.

В тоже время, нередко имеют место существенные нарушения прав ИП и компаний при обысках и изъятиях имущества по таким уголовным делам. А также имеют случаи, оказания давления, шантажа, злоупотребления и превышения должностными полномочиями.

Наша практика подтверждает необходимость законного (оперативного) реагирования и возврата неправомерного изъятого при обыске имущества. В случаях, оказания давления со стороны правоохранителей необходимо юридически грамотно и мотивированно обжаловать подобные незаконные действия.

Так, в результате обыска у нашего доверителей (ИП и компании) были необоснованного изъяты вся техника, документы и денежные средства их офисов.

В результате нашей активной защиты правоохранители возвратили всё изъятое имущество.

Уверен, вместе мы победим!

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