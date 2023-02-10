Вы не узнаете об уголовном деле до обыска

Надо понимать, что о возбуждении уголовного дела Вы, скорее всего, узнаете только во время проведения обыска дома (офисе).

При чём, сначала как правило, полиция и СК приезжают с обыском к генеральному директору. После проверяющие придут к учредителям. Затем к главному бухгалтеру, финансовому директору и бенефициару. Хотя очередность может меняться.

Правоохранители могут прийти с обыском и к другим лицам.

Эффект внезапности ключевой момент тактики и методики расследования экономических (налоговых) преступлений. В эти первые часы правоохранители получают самую ценную и нужную им информацию, к сожалению, не всегда законным путём.

Зачастую одна из главных целей обыска, не получить изъять (документы, имущество и т.д.), а именно психологически повлиять на свидетелей и подозреваемых (обвиняемых) с целью получения и закрепления желаемой информации в протоколах допроса.

Так дело может рассматриваться годами, а обыски проводиться несколько раз. В некоторых случаях, мы наблюдаем возбуждения новых уголовных дел по другим статьям УК РФ (например, мошенничество) для оказания максимального морального и психологического давления на компанию, работников и бенефициара. И правоохранители будут постоянно требовать уплатить налоги.

В процессе обыска (или после) могут изыматься личные телефоны, содержащие сообщения, переписку в мессенджерах и электронной почте. А если на смартфоне включен сканер лица, то имеется беспрепятственный доступ к всей информации на мобильном телефоне.

Так, по одному делу полиция пришла с обыском к бывшему генеральному директору. После чего полицейские, фактически, насильно увезли директора на допрос, угрожая надеть на него наручники. При этом, состояние здоровья мужчины (установлены датчики работы сердца) полицейских не интересовало. При этом, личный телефон был изъят полицией.

Безусловно, это грубое нарушение законных прав мужчины, которое является недопустимы и требует незамедлительных правовых действий (жалоб).

Несомненно, большинство людей будут не готовы к таким агрессивным следственным действиям и будут практически парализованы стрессом, тревогой и даже, возможно, давлением правоохранителей.

Необходимо разработать план действий, мер законного реагирования на незаконные требования и действия правоохранителей.

Мы рекомендуем принимать активное участие в оперативно-следственных действий и не воспрепятствовать (не реагировать на провокации) законным действия правоохранительных органов.

И наша практика подтверждает необходимость юридической подготовки, предварительного консультирования (разъяснения прав и обязанностей, выработка защитного алгоритма действий) и оперативного реагирования на нарушения законных прав граждан.

Иначе последствия могут быть непредсказуемыми. Вас могут продавить, запугать и запутать, получив необходимые показания и доказательства, которые будут использованы против Вас.

Получение квалифицированной юридической помощи предусмотрено ст.48 Конституций РФ и безусловно Вас не могут в этом ограничить.

Вместе мы победим!

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