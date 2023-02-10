Дробление бизнеса. Допрос в налоговой инспекции

С началом налоговой реформы и амнистии допросы стали иметь особое значение

И количество допросов (опросов и бесед) с 2025 году, вероятно, увеличится в разы.

Думаю, сложно переоценить возможные негативные последствия от ошибок, неверных и искажений показаний.

Сейчас, допрос — царица доказательств!

Как показывает судебная практика, с помощью допросов налоговики сейчас активно выявляют и подтверждают дробление бизнеса, снимают «корпоративную вуаль».

В процессе допросов проверяющие выясняют как, где и кем фактически осуществляется руководство и управление бизнесом, а также кто получает доход и является выгодоприобретателем.

Таким образом, благодаря допросу в налоговой инспекции можно выявить и закрепить нарушения налогоплательщика и придать силу доказательств подозрениям и обвинениям в неуплате налогов.

Вероятно, первым, что пытаются выявить и доказать фискалы: единый центр принятия решения (бенефициар) и номинальность (руководителей и ИП), фиктивность структуры бизнеса, вывод денег и т.д.

Поэтому, ошибочные данные, неточная информация или искаженные показания могут, в одночасье, признать всю корпоративную структуру фиктивной, номинальной и незаконной. В дальнейшем налоговики укажут, что цель бизнес структуры (дробления) была исключительно налоговая выгода (применение налоговых режимов с пониженными ставками).

Вполне очевидно, что активное участие и подготовка к допросам сейчас особенно важна и необходима.

На практике нередко, встречается, что налоговики специально запутывают в процессе допроса свидетеля (даже опытных гендиректоров и главбухов), что позволяет им сделать закрепить нужные им, якобы, изобличающие данные.

В таких ситуациях, присутствие независимого и профессионального юриста помогает не допустить нарушений и искажений, при условии активной компетентной защиты.

Вместе с тем, факт неявки на допрос в инспекцию налоговики могут трактовать как умышленное уклонение от явки в госорган и злоупотребление правом.

В тоже время с помощью допроса, можно подтвердить законность всех сделок и структуры бизнеса, а также отсутствия исключительно налоговой выгоды от структурирования бизнеса.

Нужно понимать, что пассивная позиция (отсидеться, закрыться и никуда не ходить) уже давно не работает. Подобное поведение (отсижывания и выжидания), скорее всего, будет трактоваться налоговиками как признак номинальности и умышленное воспрепятствование мероприятиям налогового контроля, т.е. нарушением.

Поэтому рекомендую активно защищаться, действовать юридически грамотно, обдуманно и с перспективой.

Вместе мы победим!