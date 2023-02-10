Дробление бизнеса. Уголовное дело…

Налоговики могут выявить дробление, если в бизнесе есть несколько индивидуальных предпринимателей (ИП), которые применяют патентную систему налогообложения (патент).

Если фискалы сделают вывод и (докажут !!!), что фактический бизнес единый, а разделение на ИП (с патентом) было исключительно для налоговой экономии, то ИП смогут до начислить налоги со штрафом и пениями.

Хотя само по себе право применения патента для ИП является абсолютно законным.

Но при этом, необходимо соблюдения ИП лимита по доходу (60 млн руб. в год) и работникам (не более 15 человек).

И безусловно, ИП должен быть самостоятельным, т.е. не быть номинальным и подставным.

Налоговики научились и умеют выявлять номинальность ИП с помощью различных мероприятий налогового контроля (допроса и др.).

После выявления номинальности ИП, фискалы устанавливают бенефициара бизнеса, т.е. того кто организовал “налоговую схему” и получает от неё все выгоды.

В результате, бенефициару бизнеса может грозить «уголовка» по разлчиным статья Уголовного Кодекса РФ (ст.198, 199 и др.) и новеллам к ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица» и ст. 173.2 «Незаконное использование документов для образования юридического лица».

Уголовка за подставные ИП нацелена на борьбу с незаконной банковской деятельностью, дроблением бизнеса, с чёрным «обналом» и уклонением от уплаты налогов.

И налоговики с правоохранителями будут активно привлекать по новой статье УК РФ или угрожать для получения признательных показаний…

Вместе с тем, не всё так плачевно и безперспективно. Подобные нарушения требуют досконального и и тщательного доказывания, иначе это всего лишь предположения и догадки проверящих.

При таких обвинениях необходимо занимать активную защиту, аргументировано доказывая необоснованность подозрений проверяющих.

И наша практика подтверждает эффектиность такой юридической защиты.

В нашей практике мы учитываем все налоговые и уголовные риски для максимальной защиты бизнеса.

Вместе мы победим!

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