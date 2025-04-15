Любому бизнесу грозит эта статья Уголовного кодекса

В последние годы сформировалась устойчивая практика уголовного преследования компаний и индивидуальных предпринимателей по статье 238 Уголовного кодекса РФ. Этой статьей УК РФ установлена уголовная ответственность за выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

И как показывает практика подвести под эту статью компанию (и ИП) возможно, в случае, если работы или услуги оказаны некачественно и создают риск безопасности здоровью (и жизни).

Например, на стройке произошёл несчастный случай (вред здоровью в результате травмы), виновником которого является рабочий. Однако, в процессе проверки факта получения вреда здоровью следователи выявляют существенные нарушения и не соблюдения техники безопасности (не проведен инструктаж, отсутствует документальное подтверждения его проведения и соблюдения).

После проверки может быть возбуждено уголовное дело и к уголовной ответственности привлечён как генеральный директор компании, так и иные работники (прораб, главный инженер и т.д.). И наложен арест на всю технику и оборудование, что парализует работу, приведёт к увеличению сроков и расходов.

Хотя, в действительности причиной несчастного случая могут быть нарушения допущенные сами рабочим.

Вместе с тем, подобная широта применения «уголовки» создаёт риск необоснованного возбуждения дел и привлечения к ответственности руководства компании.

И подобные риски в работе, безусловно, нужно учитывать и исключать.

Поэтому при юридической защите нужно максимально глубоко изучать все факты и обстоятельства, чтобы учитываем все уголовные риски бизнеса.

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