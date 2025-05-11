ЦОК КПП ОСНО 07.05 Мобильный
Альберт Ханов

Административный штраф по статье 18.15 КОАП РФ, который может обанкротить бизнес

Как можно одержать победу по делу.

По данной статье КОАП РФ предусмотрена ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.

Мы успешно защитили строительную компанию (субподрядчик) от штрафа в 15 миллионов рублей. К сожалению, не всегда и не у всех, получается добиться положительного исхода.

Сложность ситуации заключалась в том, что мы приступили к защите уже на рассмотрении материалов проверки, т.е. на завершающем этапе, когда доказательства обвинения уже собраны и большинство возможностей защиты уже упущены.

И полиция оставалось только вынести решение и признать компанию виновной.

Вместе с тем, изучив документы, мы пришли к выводу, что компанию неправомерно обвинили в нарушении миграционного законодательства, т.к. иностранные работники на стройке не являлись работниками компании.

Необходимо учитывать, что по таким делам имеются множсетво существенных деталей и ньюнсов, которые могут определить исход дела.

При рассмотрении материалов проверок (15 дел) мы представили неопровержимые доказательства (документы фальсифицированы, подписаны неизвестными лицами и т.д.) и указали на ошибочность выводов проверяющих.

Дела рассматривали в момент репетиции Парада Победы, под грохот техники, рёв двигателей самолетов и канонаду. Это придавало нам дополнительный оптимизм и положительный настрой. 

По сути, это было судебное заседание, с участием инспектора и представителя компании, в котором мы отстаивали свою позицию. Заместитель руководителя отдела внутренней миграции досконально изучал материалы дела, заслушивал стороны, задавал вопросы и т.д.

Спор был сложным с давлением и различными «придирками» проверяющих, но мы смогли убедить и доказать необоснованность привлечения к «административке».     

В результате полицией были вынесены Постановления об отказе в привлечении к административной ответственности, и мы помогли компания избежать неправомерного и большого штрафа, который мог фактически обанкротить компанию.

Стоит отметить, что большинство компаний, к сожалению, относятся к проверкам пренебрежительно и недооценивают серьёзных финансовых и уголовных рисков.

Так, в процессе защиты в полиции мы обратили внимание, что большинство представителей компании и директоров были без юристов, что давало возможности проверяющим воздействовать и убеждать их в безысходности положения. Звучали доводы проверяющих, что Вам никто не поможет, а юристы лишь возьмут деньги и т.д.

Подобные действия, безусловно, недопустимы, но практика складывается именно так, Вас и Ваш бизнес могут защитить только компетентные и профессиональны юристы. Иначе, многомилионные штрафы и, возможно, даже уголовные дела.

Вместе с тем, проверяющие и сами допускают множество нарушений, которые могут являться фатальными и существенными. Не всегда запрашиваются и изучаются все доказателсьтва, компании не принмают участия в рассмотрении дел (например, не получают почту и не знают о рассмотрении дела в полиции и т.д.).

Мы рекомендуем, занимать активную позицию в защите и работать с профессионалами.     

В нашей практике мы используем активную и агрессивную защиту, что способствует максимальной защите бизнеса.

Вместе мы победим!

Информации об авторе

Альберт Ханов

Альберт Ханов

Налоговый адвокат в ООО Ханов и партнёры

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