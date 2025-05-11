Административный штраф по статье 18.15 КОАП РФ, который может обанкротить бизнес

Как можно одержать победу по делу.

По данной статье КОАП РФ предусмотрена ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.

Мы успешно защитили строительную компанию (субподрядчик) от штрафа в 15 миллионов рублей. К сожалению, не всегда и не у всех, получается добиться положительного исхода.

Сложность ситуации заключалась в том, что мы приступили к защите уже на рассмотрении материалов проверки, т.е. на завершающем этапе, когда доказательства обвинения уже собраны и большинство возможностей защиты уже упущены.

И полиция оставалось только вынести решение и признать компанию виновной.

Вместе с тем, изучив документы, мы пришли к выводу, что компанию неправомерно обвинили в нарушении миграционного законодательства, т.к. иностранные работники на стройке не являлись работниками компании.

Необходимо учитывать, что по таким делам имеются множсетво существенных деталей и ньюнсов, которые могут определить исход дела.

При рассмотрении материалов проверок (15 дел) мы представили неопровержимые доказательства (документы фальсифицированы, подписаны неизвестными лицами и т.д.) и указали на ошибочность выводов проверяющих.

Дела рассматривали в момент репетиции Парада Победы, под грохот техники, рёв двигателей самолетов и канонаду. Это придавало нам дополнительный оптимизм и положительный настрой.

По сути, это было судебное заседание, с участием инспектора и представителя компании, в котором мы отстаивали свою позицию. Заместитель руководителя отдела внутренней миграции досконально изучал материалы дела, заслушивал стороны, задавал вопросы и т.д.

Спор был сложным с давлением и различными «придирками» проверяющих, но мы смогли убедить и доказать необоснованность привлечения к «административке».

В результате полицией были вынесены Постановления об отказе в привлечении к административной ответственности, и мы помогли компания избежать неправомерного и большого штрафа, который мог фактически обанкротить компанию.

Стоит отметить, что большинство компаний, к сожалению, относятся к проверкам пренебрежительно и недооценивают серьёзных финансовых и уголовных рисков.

Так, в процессе защиты в полиции мы обратили внимание, что большинство представителей компании и директоров были без юристов, что давало возможности проверяющим воздействовать и убеждать их в безысходности положения. Звучали доводы проверяющих, что Вам никто не поможет, а юристы лишь возьмут деньги и т.д.

Подобные действия, безусловно, недопустимы, но практика складывается именно так, Вас и Ваш бизнес могут защитить только компетентные и профессиональны юристы. Иначе, многомилионные штрафы и, возможно, даже уголовные дела.

Вместе с тем, проверяющие и сами допускают множество нарушений, которые могут являться фатальными и существенными. Не всегда запрашиваются и изучаются все доказателсьтва, компании не принмают участия в рассмотрении дел (например, не получают почту и не знают о рассмотрении дела в полиции и т.д.).

Мы рекомендуем, занимать активную позицию в защите и работать с профессионалами.

В нашей практике мы используем активную и агрессивную защиту, что способствует максимальной защите бизнеса.

Вместе мы победим!