Черный список подставных налогоплательщиков

Государство усиливает контроль за уплатой налогов и имуществом недобросовестного бизнеса. В РФ будет создан федеральный реестр подставных налогоплательщиков, т.е. компаний (и ИП) оформленных на номинальных лиц, которые фактически не управляют и не владеют бизнесом.

Государство усиливает контроль за уплатой налогов и имуществом недобросовестного бизнеса.

В РФ будет создан федеральный реестр подставных налогоплательщиков, т.е. компаний (и ИП) оформленных на номинальных лиц, которые фактически не управляют и не владеют бизнесом.

Власти считают, что такой Реестр необходим для сбора и хранения официальной информации о подставных гражданах, а также повышения эффективности оперативно-разыскной деятельности в налоговой сфере.

Срок создании Реестра поручено Федеральной налоговой службе до 01.02.2027.

Одна из целей - это борьба с дроблением бизнеса, когда бизнес оформляется на родственников (жён, детей и т.д.) для сохранения льготного налогообложения.

Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование подставных лиц для оформления бизнеса (компаний и ИП).

Проверяющие считают, что скрытые бенефициары и теневые руководители оформляют бизнес на номиналов (номинальных лиц). По их мнению, это родственники, а также доверенные или посторонние люди.

Цель такого оформления бизнеса искусственно занизить налоги и (или) получить необоснованную налоговые выгоды.

Государство последовательно усиливает контроль и ответственность за неуплатой налогов с целью их дальнейшего взыскания и привлечения винновных лиц к ответственности.

Об иных последствиях таких нововведений продолжение в следующих статьях…