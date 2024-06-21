Налоговые риски: сущность, управление и оптимизация

В современной экономике налоговые риски становятся все более актуальной темой для обсуждения среди предпринимателей, финансовых директоров, бухгалтеров и аудиторов. Показательно, что количество обращений в поисковой системе Google, касающихся вопросов о налоговых рисках, стабильно превышает отметку в 10 тысяч запросов ежемесячно.

Налоговые риски — это комплексное определение, которое включает в себя ряд аспектов. В первую очередь, это риск нарушения налогового законодательства из-за недостаточной информированности или ошибок в налоговой отчетности. Также сюда можно отнести риски применения налоговых схем, которые могут быть интерпретированы налоговыми органами как уклонение с возникновением риска уголовной ответственности. Кроме того, риски связаны с изменениями в законодательстве, которые могут привести к дополнительным налоговым обязательствам.

То есть, налоговые риски — это вероятность возникновения убытков или иных негативных последствий для организации в результате неправильного исчисления, уплаты налогов и взаимодействия с налоговыми органами.

Среди других факторов, провоцирующих эти риски, можно выделить:

недостаточное понимание финансовых и правовых аспектов;

ошибочное толкование действующего налогового законодательства;

противоречия в налоговых стандартах;

отсутствие информации о последних изменениях в законодательстве;

ошибки в налоговых расчетах;

а также непредсказуемость и ненадежность деловых партнеров.

Классификация налоговых рисков

Налоговые риски можно систематизировать, опираясь на различные критерии.

Исходя из источника возникновения, их можно поделить на риски, исходящие извне, и те, что зарождаются внутри компании. Внешние риски связаны с изменениями в законодательстве о налогах, увеличением налоговых платежей, а также с колебаниями валютных курсов. В то время как внутренние риски возникают из-за недочетов в процессах управления, применения недопустимых методов бухгалтерского учета и предоставления неверных данных в налоговые органы. Кроме того, налоговые риски могут быть разделены на те, что можно предвидеть и оценить уже сейчас, и на те, что могут вызвать проблемы в будущем.

Что касается воздействия налоговых рисков, то их принято делить на финансовые, напрямую связанные с финансовыми убытками, и нефинансовые, при которых экономические потери происходят косвенно. В конечном счете, проблемы в отношениях с налоговыми органами часто рассматриваются как индикатор ненадежности компании, что может сделать сотрудничество с таким бизнес-партнером достаточно рискованным.

Налоговые риски по НДС

В России налоговики используют методику, основанную на анализе рисков, для планирования и осуществления проверочных действий. Этот подход основывается на критериях, указанных в приказе Федеральной налоговой службы от 30 мая 2007 года № ММ-3-06/333. Среди важных показателей, которые учитываются, это верхний предел суммы вычетов по налогу на добавленную стоимость (НДС), равный 89%. Это значение установлено на федеральном уровне.

Также инспекции федеральной налоговой службы проводят анализ вычетов НДС по различным регионам. Хотя этот показатель напрямую не публикуется, его можно вычислить, используя доступные открытые данные.

На официальном портале ФНС в разделе, посвященном статистике и аналитическим материалам, размещены таблицы и акты и информационные письма по статистической отчетности налогов, включая отчеты по налоговой базе и по структуре начислений НДС (форма 1-НДС) и налоговый калькулятор. Показатели могут колебаться и быть как выше, так и ниже установленных 89%.

Если процент вычетов оказывается ниже этого порога, следует проявлять повышенное внимание, так как это может увеличить риск проведения выездной налоговой проверки. Статистика по НДС регулярно обновляется на сайте ФНС, поэтому необходимо следить за свежими данными.

Если за 12 месяцев доля вычетов по НДС достигает или превышает 89%, возрастает вероятность назначения проверки. Однако средний уровень вычетов по регионам может значительно варьироваться, поэтому региональные налоговые службы учитывают средние показатели по своему региону. Налогоплательщикам же важно отслеживать показатели, актуальные для их региона деятельности.

Управление налоговыми рисками

Управление налоговыми рисками — это процесс, направленный на идентификацию, анализ, контроль и оптимизацию потенциальных налоговых убытков.

Эксперты assino выделяют несколько основных этапов для управления налоговыми рисками:

идентификация налоговых рисков. Этот этап включает в себя сбор сведений и оценку вероятности возникновения налоговых проблем на основе анализа текущей налоговой отчетности, сделок и бизнес-операций компании. Важно следить за новостями и актуализировать свои знания в области налогового права;

анализ налоговых рисков. В рамках этого этапа важно зафиксировать, какие возможны последствия выявленных рисков и их влияния на финансовое положение организации;

контроль налоговых рисков. На основании полученных аналитических вводных выполняется разработка и реализация мер по предотвращению или уменьшению вероятности возникновения налоговых рисков;

минимизация налоговых рисков. Последний этап является действенным инструментом при работе с налоговыми рисками, но многие компании им пренебрегают. В свою очередь, применение налогового планирования, создание резервов по возможным налоговым обязательствам и использование страхования налоговых рисков могут гарантировать стабильное существование компании или ИП в рамках профильного распределения бюджета.

Как уменьшить налоговые риски

Эксперты подготовили инструкцию по уменьшению вероятности налоговых рисков. Для минимизации налоговых рисков компании должны придерживаться нескольких правил.

Своевременное и полное ведение налогового учета и отчетности

Ведение налогового учета — задача обширная и емкая, поэтому, важно автоматизировать и упростить все рутинные задачи и максимально исключить человеческий фактор при работе с начислениями. Сделать это можно с помощью программных решений 1С.

Обеспечение соответствия налоговой стратегии компании действующему законодательству

Проводите регулярные налоговые аудиты для выявления потенциальных проблем. Обучайте персонал налоговому законодательству и актуальным изменениям в нем. Используйте консультации налоговых экспертов для сложных и спорных вопросов.

Ведение учета налоговых рисков

Для эффективного учета налоговых рисков необходима система их документирования и отслеживания. Это может быть специальный реестр налоговых рисков, в который вносятся все идентифицированные риски с указанием их вероятности, потенциальных финансовых последствий и мер по их оптимизация. С таким подходом можно получить не только контроль ситуации, но и анализ эффективности принимаемых мер.

На что обращает внимание налоговая

Критерии, используемые для определения степени рисков, являются общедоступными и зафиксированы в нормативном акте, который устанавливает процедуру проведения налоговых проверок. Данный акт был принят в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 30 мая 2007 года под номером ММ-3-06/333.

В современных реалиях одним из ключевых аспектов, определяющих вероятность проведения налоговой инспекции в отношении компании, является осуществление ею операций, которые несут повышенные риски уклонения от налоговых обязательств. Эти действия зачастую направлены на необоснованное уменьшение сумм налоговых платежей и могут включать в себя следующие признаки:

непосредственного контакта между руководителями поставщика и покупателя при оформлении соглашений;

официальных документов, подтверждающих полномочия руководителя фирмы-партнера, включая копии личных документов;

подтверждений полномочий представителя компании-партнера и соответствующих личных документов;

информации о фактическом местонахождении партнера и его производственных, складских или торговых мощностях;

регистрационных данных партнера в Государственном реестре юридических лиц

сведений о способах получения информации о партнере, отсутствии рекламы, рекомендаций или интернет-сайта.

Присутствие этих признаков может свидетельствовать о высокой вероятности того, что налоговая служба оценит компанию-контрагента как нестабильную, а транзакции с ней как ненадежные. По этой причине, важно проверять контрагентов при заключении договоров, контрактов и прочей документации, которая послужит подтверждением связи с фирмами-однодневками или неблагонадежными компаниями.

Необоснованный или минимальный уровень налоговых отчислений также рассматривается как значимый аспект для отнесения предприятия к категории риска, так как это может указывать на потенциальное применение методов минимизации налоговых платежей. Юридические лица и ИП могут использовать специализированный инструмент по исчислению налоговой нагрузки, что помогает оценить свою фирму с точки зрения налоговых органов, сопоставить уровень налоговых отчислений со среднеотраслевыми показателями и выявить потенциальные налоговые риски.

То, что компания подпадает под критерии определённого риска, не обязательно влечёт за собой их автоматическую проверку. Анализ деятельности предприятия проводится всесторонне. Вместе с тем, если обнаруживаются подозрительные моменты и компания не проявляет инициативы в корректировке своих налоговых обязательств, это может послужить основанием для начала выездной проверки, в ходе которой будут тщательно рассмотрены все детали ситуации.

Управление налоговыми рисками – это важная составляющая успешного бизнеса. Этот процесс требует не только досконального знания налогового права, но и внимания к экономическим изменениям, а также использования интегрированного подхода в налоговом планировании и контроле. Эффективное ведение налоговых рисков не только помогает избежать штрафов и других санкций со стороны фискальных органов, но и дает возможность снизить налоговую нагрузку, что, в свою очередь, способствует увеличению прибыли за счет уменьшения неожиданных издержек и обеспечивает стабильное развитие компании.