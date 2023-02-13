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Как учитывать НДС при УСН в 1С с 2025 года: 5 главных шагов

С 2025 года все организации и ИП на УСН становятся плательщиками НДС. Какие ставки можно выбрать, как учитывать налог в 1С и когда его уплачивать? Разбираемся в 5 главных шагах, которые помогут вам адаптироваться к новым требованиям.

В 2024 году была разработана налоговая реформа, которая на данный момент уже начала действовать. Одно из главных нововведений адресовано налогоплательщикам на УСН — теперь они обязаны исчислять и уплачивать НДС. Для этой статьи эксперты assino напомнили основные положения нового закона и разработали чек-лист из 5 шагов по учету и уплате НДС в 1С:Бухгалтерии для предприятий, применяющих УСН.

С начала 2025 году все компании и индивидуальные предприниматели на “упрощенке” по умолчанию становятся плательщиками НДС. 

При этом:

  • Организации и ИП, доход которых за весь 2024 год составил 60 миллионов рублей и меньше, освобождаются от уплаты НДС. А значит, им не нужно выставлять счета-фактуры, не нужно сдавать декларацию по НДС, и они не обязаны вести книги покупок и продаж. По сути, для них ничего не меняется. Уведомлять налоговые органы также не нужно — освобождение от НДС происходит по умолчанию, если сумма дохода ниже необходимого порога.

  • Другая ситуация у плательщиков, чей доход превысил указанную сумму. В таком случае нужно выбрать, какую ставку вы хотите применять — обычную или пониженную. При доходе от 60 до 250 миллионов можно выбрать пониженную ставку НДС в 5%, а при доходе от 250 до 450 миллионов — пониженную ставку 7%, но это лишает права принимать к вычету НДС, предъявленный поставщиком, а также обязует использовать выбранную ставку не менее трех лет. Можно возместить только исчисленный НДС с аванса, который вернули. При выборе стандартной ставки плательщики на УСН могут пользоваться всеми предусмотренными законом вычетами по НДС.

В 1С:Бухгалтерии 3.0 уже в 2024 году были реализованы функции для учета по новому закону. В том числе при формировании банковских и кассовых документов появлялось предупреждение, что доход за год превысил порог в 60 миллионов.

Новые функции для учета НДС при УСН в новом году появились в релизе БП 3.0.165, который вышел 26 ноября 2024 года, и начали действовать с 1 января 2025 года. Давайте рассмотрим, что нового появилось в программе и какие главные шаги нужно сделать пользователям 1С, которые переходят на новый режим уплаты налогов. 

5 шагов к новому учету НДС при УСН

Шаг 1: выберите ставку НДС

В карточке вашей организации есть раздел “Налоги и отчеты”. В подразделе с системами налогообложения нужно активировать галочку с НДС. 

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После активации появится новый подраздел “НДС”, и там необходимо выбрать вашу ставку. Там же добавлены напоминания с основными положениями нового закона и ссылки на полезные статьи и сервисы.

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Шаг 2: начисляйте НДС

Начислять налог на добавленную стоимость на УСН нужно при проведении двух типов операций:

  1. Реализация товаров и услуг покупателю

  2. Поступление аванса от покупателя

Рассмотрим каждый из документов отдельно.

Реализация

В документах 1С можно выбрать два способа начисление НДС 

  • в сумме — это вариант выбирается автоматически по умолчанию. В таком случае налог включается в цену товара / услуги

  • сверху — тогда стоимость товара или услуги указывается без налога. Этот вариант учета можно выбрать вручную

1С:Бухгалтерия предприятия запоминает выбранный вариант учета и подставляет его во все последующие созданные документы.

Поступление аванса

Когда покупатель перечисляет аванс фирме, необходимо отразить поступление, указать ставку НДС и в дополнение оформить счет-фактуру. 

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Есть еще один способ зарегистрировать счет-фактуру —  с помощью специальной обработки — “Регистрация счетов-фактур на аванс”. Вы найдете ее здесь:

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Порядок действий в обработке:

  1. Укажите период поступления платежей;

  2. Выберите нужную компанию из списка;

  3. Нажмите “Заполнить”;

  4. После того, как отредактируете автоматически подобранные системой документы, нажмите команду “Выполнить”.

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Внимание❗ В текущих релизах 1С:Бухгалтерии счета-фактуры на аванс не регистрируются автоматически при загрузке выписки. Для этого выберите нужный пункт в настройках налогов и отчетов:

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Шаг 3: выполните нужные “закрывающие” операции в конце квартала

В конце каждого квартала компании необходимо:

  1. Проверить расчеты с поставщиками и покупателями

  2. Удостовериться, что все первичные документы, связанные с НДС, занесены в систему

  3. Сформировать книгу продаж

  4. Сформировать книгу покупок

❗Внимание: все функции, необходимые для закрытия квартала плательщикам НДС на УСН, будут представлены в следующих релизах программы “Бухгалтерия предприятия”. 

Шаг 4: сформируйте налоговую декларацию

В 1С налоговая декларация по НДС для налоговой по каждому кварталу формируется автоматически, в разделе “Регламентированные отчеты”. Для контроля можно проверить выгрузку, контрагентов и контрольные соотношения. В помощь бухгалтеру в БП доступен специальный “Помощник расчета НДС”.

❗Внимание: декларация в соответствии с новым законом для УСН будет реализована в одном из ближайших обновлений программы. 

Шаг 5: уплатите налог

Эксперты assino напоминают, что налог на добавленную стоимость уплачивается одним из двух способов:

  • или единым платежом;

  • или вся начисленная сумма делится на три равные части и выплачивается до 28 числа каждый месяц после подачи декларации — в составе единого налогового платежа.

Пример для I квартала (оплата налога в три этапа)

Сумма начисленного НДС: 12.000.000 рублей

Дата подачи декларации: до 25 апреля

Уплата налога производится следующим образом:

  • 4.000.000 рублей — до 28 апреля

  • еще 4.000.000 рублей — до 28 мая

  • и заключительная часть, так же 4.000.000 рублей — до 28 июня

Чтобы перенести НДС на ЕНС в программе 1С, используется регламентная операция «Начисление налогов на единый налоговый счёт» при закрытии месяца. Для оплаты — создается платежное поручение.

Сохраните себе этот чек-лист из 5 шагов, чтобы при необходимости перепроверить свои действия!

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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