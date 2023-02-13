Как учитывать НДС при УСН в 1С с 2025 года: 5 главных шагов

В 2024 году была разработана налоговая реформа, которая на данный момент уже начала действовать. Одно из главных нововведений адресовано налогоплательщикам на УСН — теперь они обязаны исчислять и уплачивать НДС. Для этой статьи эксперты assino напомнили основные положения нового закона и разработали чек-лист из 5 шагов по учету и уплате НДС в 1С:Бухгалтерии для предприятий, применяющих УСН.

С начала 2025 году все компании и индивидуальные предприниматели на “упрощенке” по умолчанию становятся плательщиками НДС.

При этом:

Организации и ИП, доход которых за весь 2024 год составил 60 миллионов рублей и меньше, освобождаются от уплаты НДС. А значит, им не нужно выставлять счета-фактуры, не нужно сдавать декларацию по НДС, и они не обязаны вести книги покупок и продаж. По сути, для них ничего не меняется. Уведомлять налоговые органы также не нужно — освобождение от НДС происходит по умолчанию, если сумма дохода ниже необходимого порога.

Другая ситуация у плательщиков, чей доход превысил указанную сумму. В таком случае нужно выбрать, какую ставку вы хотите применять — обычную или пониженную. При доходе от 60 до 250 миллионов можно выбрать пониженную ставку НДС в 5%, а при доходе от 250 до 450 миллионов — пониженную ставку 7%, но это лишает права принимать к вычету НДС, предъявленный поставщиком, а также обязует использовать выбранную ставку не менее трех лет. Можно возместить только исчисленный НДС с аванса, который вернули. При выборе стандартной ставки плательщики на УСН могут пользоваться всеми предусмотренными законом вычетами по НДС.

В 1С:Бухгалтерии 3.0 уже в 2024 году были реализованы функции для учета по новому закону. В том числе при формировании банковских и кассовых документов появлялось предупреждение, что доход за год превысил порог в 60 миллионов.

Новые функции для учета НДС при УСН в новом году появились в релизе БП 3.0.165, который вышел 26 ноября 2024 года, и начали действовать с 1 января 2025 года. Давайте рассмотрим, что нового появилось в программе и какие главные шаги нужно сделать пользователям 1С, которые переходят на новый режим уплаты налогов.