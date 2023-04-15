Как открыть расчетный счет начинающему предпринимателю

Первая встреча

Вы только решили начать свое дело, приходите в светлый и уютный офис банка на регистрацию бизнеса или открытие счета, вас встречают с улыбкой офис-менеджер, приглашает присесть к нему за стол, начинается анкетирование, странные вопросы в стиле:

«Чем планируете заниматься? Заключены ли контракты с партнерами? Сколько планируете переводить себе на личный счет? Сколько наличных планируете снимать? Сколько сотрудников планируете нанять?».

Минут через пять в ваших глазах и менеджер уже не такой доброжелательный, и офис не такой уютный, а вы чувствуете себя как на допросе.

Вы не готовы ответит внятно не на один поставленный вопрос, а возможно вы пришли не одни, с вами «будущий бухгалтер и юрист в одном лице», бросаясь несуществующими статьями законов и распоряжений, начинает отказываться отвечать, ссылаясь на коммерческую тайну и прочий непонятный набор слов.

По итогу потраченные нервы, открывают счет на каком-то дорогущем тарифе или чего хуже вообще официально откажут в открытии со всеми вытекающими.

Как стоит поступить

Первое, что стоит сразу понять и принять банк-это коммерческая организация, пока договор не заключен, банк ни чем вам не обязан, вы ничего не должны банку. Заключая свой первый коммерческий контракт относитесь к банку, как к партнеру, а самые лучшие партнерские отношения начинаются с открытости, осведомленности и прозрачности.

Если вы пришли, с «партнером», то сразу спросите его, а читал ли он договор банковского обслуживанию, с тем банком в который вы пришли, если нет может и не стоит его с собой брать.

Любой типовой договор в банке, это договор присоединения, поставив свою подпись один раз вы автоматически будете соглашаться с тем, что будет происходить в будущем, и только открытый диалог позволит избежать проблем.

На сайте любого банка в открытом доступе есть ДРКО (Договор о расчетно-кассовом обслуживании), даже беглое ознакомление с ним позволит понять основные правила обслуживания клиентов.

Теперь пойдем по вопросам:

1) Вид деятельности, не стоит ссылаться на ОКВЭД, вы предприниматель и готовы заявить о себе, где еще это сделать, если не в банке. Расскажите чем планируете заниматься, детали производства или процесса, текущий опыт и причины выбора своей деятельности;

2) Планируемая годовая выручка, у вас есть бизнес план, скорее всего вы предполагаете возможный оборот, обязательно сравните его с региональным законом о патенте. Там в приложении, есть очень интересная таблица предполагаемого дохода исходя из вида деятельности, количества сотрудников или площади используемого в бизнесе помещения. Ссылайтесь на эти цифры, покажите свою компетентность и осведомленность. Эти данные собраны по региону и зачастую очень близки к реальным.

3) Система налогообложения, ее как минимум нужно знать, как максимум понимать почему вы выбрали именно ее, несколько раз просчитайте свои налоговые затраты, для выбора оптимального режима. Это позволит не только показать свою заинтересованность в процессе, но и сэкономить на налогах.

4) Количество сотрудников, тут все просто лукавить не стоит, все все понимают. Расскажите сколько человек вы задействуете в процессах, процесс оформления этих людей уже только в вашей компетенции.

5) Партнеры,у вас нет ни счета, возможно вы еще даже не зарегистрировались. Расскажите с кем хотели бы работать какие компании вам интересны, какие перспективы сотрудничества, если уж сильно понадобиться ИНН, то телефон и Яндекс в помощь.

6) Планируется ли снятие наличности, часами можно рассуждать куда и сколько вы потратите, какую машину купите, где построите свой загородный дом, но давайте будем честны первое время бизнес как ребенок и деньги туда только вкладываются. Снимать вы будете потом, но когда это время настанет вряд ли кому-то известно.

Финальное уточнение, по стоимости обслуживанию, использованию интернет-банка, обмен контактами для экстренных ситуаций и можно смело идти домой.

«Стригут всех под одну гребенку», когда-нибудь банки будут бегать за вами, чтоб заполучить своего нового ВИП-клиента, а пока через тернии к звездам.

Желаю Вам успехов в ваших начинаниях!