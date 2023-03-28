5 лучших постов на «Трибуне» за неделю. Выбор редакции

Редакция подготовила обзор самых интересных материалов за неделю. Вот наша подборка:

1. Суд взыскал с бывшей жены в пользу бывшего мужа половину ее зарплаты через год после расторжения брака. Почему это произошло? Автор: юрист Екимова Ольга. Санкт-Петербург О чем материал: это обзор судебной практики. О том, как решение Верховного Суда неожиданно изменило ход событий. Ольга ― наш новый автор, и, надеемся, она будет и дальше радовать нас интересными обзорами. Чем хорош: интересная дискуссионная тема. Броский заголовок включает спойлер, но не раскрывает нюансов. Поэтому читателю интересно узнать: как же все-таки проходило дело. Уместно взять на заметку!

2. Тренды 2023 в управлении IT-персоналом. Как нанять программиста, чем привлечь и удержать IT-таланты Автор: s.ivanova_ О чем материал: заголовок говорит сам за себя. Ниша IT набирает обороты, поэтому специалистов в этой сфере много. В материале автор разбирает, как распознать джуниора и мидла, что может говорить о некомпетентности работника и что предложить, чтобы удержать IT-таланты. Чем хорош: свежая тема и, если вам приходится иметь дело с айтишниками, статья помогает разобраться в некоторых нюансах работы с ними.

3. Три кита нереальной франшизы: отсутствие независимости, несамостоятельность, управляемость Автор: Наталья Горячая О чем материал: доступно рассказывается, что считается дроблением, а что ― франшизой, какие признаки у того и у другого и что такое взаимозависимость. А также ― на что обращают внимание налоговые органы, когда подозревают дробление. Чем хорош: сложная тема подробно и экспертно раскрыта простым языком. Материал ориентирован на узкую категорию специалистов, и, если хотите узнать больше о том, как налоговики отличают «серое» от «белого», то читайте этот пост.

4. Как сохранить бизнес и минимизировать потери? Три инструмента или как сыграть в «Слабое звено» со своей компанией Автор: Иван Шестак О чем материал: как применять финансовый менеджмент, чтобы повысить устойчивость и сохранить бизнес, как оптимизировать товарную матрицу и скидки для клиента. Советы от экспертов с реальными цифрами и примерами. Чем хорош: сложная тема отлично презентована в подробном визуале ― это помогает проще воспринимать текст. Это статья, в которой теория подтверждена практикой. Она содержит советы владельцев бизнеса. Если вы хотите больше понимать о рентабельности ― читайте пост Ивана.