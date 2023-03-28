Обзоры для бухгалтера

5 лучших постов на «Трибуне» за неделю. Выбор редакции

Обзор самых интересных постов Трибуны за прошедшую неделю. ТОП-5 по мнению Редакции.

Версия для печати
5 лучших постов на «Трибуне» за неделю. Выбор редакции
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Редакция подготовила обзор самых интересных материалов за неделю. Вот наша подборка:

1. Суд взыскал с бывшей жены в пользу бывшего мужа половину ее зарплаты через год после расторжения брака. Почему это произошло?

Автор: юрист Екимова Ольга. Санкт-Петербург

О чем материал: это обзор судебной практики. О том, как решение Верховного Суда неожиданно изменило ход событий. Ольга ― наш новый автор, и, надеемся, она будет и дальше радовать нас интересными обзорами.

Чем хорош: интересная дискуссионная тема. Броский заголовок включает спойлер, но не раскрывает нюансов. Поэтому читателю интересно узнать: как же все-таки проходило дело. Уместно взять на заметку!

2. Тренды 2023 в управлении IT-персоналом. Как нанять программиста, чем привлечь и удержать IT-таланты

Автор: s.ivanova_

О чем материал: заголовок говорит сам за себя. Ниша IT набирает обороты, поэтому специалистов в этой сфере много. В материале автор разбирает, как распознать джуниора и мидла, что может говорить о некомпетентности работника и что предложить, чтобы удержать IT-таланты.

Чем хорош: свежая тема и, если вам приходится иметь дело с айтишниками, статья помогает разобраться в некоторых нюансах работы с ними.

3. Три кита нереальной франшизы: отсутствие независимости, несамостоятельность, управляемость

Автор: Наталья Горячая

О чем материал: доступно рассказывается, что считается дроблением, а что ― франшизой, какие признаки у того и у другого и что такое взаимозависимость. А также ― на что обращают внимание налоговые органы, когда подозревают дробление.

Чем хорош: сложная тема подробно и экспертно раскрыта простым языком. Материал ориентирован на узкую категорию специалистов, и, если хотите узнать больше о том, как налоговики отличают «серое» от «белого», то читайте этот пост.

4. Как сохранить бизнес и минимизировать потери? Три инструмента или как сыграть в «Слабое звено» со своей компанией

Автор: Иван Шестак

О чем материал: как применять финансовый менеджмент, чтобы повысить устойчивость и сохранить бизнес, как оптимизировать товарную матрицу и скидки для клиента. Советы от экспертов с реальными цифрами и примерами.

Чем хорош: сложная тема отлично презентована в подробном визуале ― это помогает проще воспринимать текст. Это статья, в которой теория подтверждена практикой. Она содержит советы владельцев бизнеса. Если вы хотите больше понимать о рентабельности ― читайте пост Ивана.

5. Зачем бизнесу операционные рычаги. Как сохранить и увеличить прибыль

Автор: Григорий Усанов

О чем материал: как найти точки роста компании и сохранить прибыль при падении продаж. В статье «на пальцах» объясняется как считать операционные рычаги и как они работают. После прочтения вы точно сможете сделать такие расчеты в своей компании.

Чем хорош: тема повышения прибыли ― вечная. Автору удалось раскрыть еще одну сторону этого вопроса. Помимо формул, есть примеры, которые дают еще большее понимание как посчитать операционные рычаги.

 

kgrebenyuk
kgrebenyuk

Гособоронзаказ

Как работать с гособоронзаказом

Немало компаний готовы терпеть тяготы и лишения конкурентной борьбы, но обходить стороной участие в гособоронзаказе (ГОЗ). Но опытные компании рассматривают ГОЗ как возможность пережить трудные времена.

Как работать с гособоронзаказом
ФСБУ Капвложения

Учет затрат на ремонт основных средств: разбираемся в тонкостях ФСБУ

В ходе своей деятельности организации проводят ремонт основных средств, который, в зависимости от частоты (периодичности) его проведения, объема и трудоемкости выполняемых работ, подразделяется на капитальный, средний и текущий. Вид фактически проводимого ремонта определяется техническими службами организации.

Учет затрат на ремонт основных средств: разбираемся в тонкостях ФСБУ

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Трудовые отношения

Когда и как могут ввести неполное рабочее время и как оно оплачивается

Бывает так, что работник по личным причинам не может или не хочет трудиться полный день. Порой сам работодатель вводит режим неполного рабочего времени, чтобы сэкономить. Разбираемся, в каких случаях закон разрешает вводить режим неполного рабочего времени и кому это может быть выгодно.

Когда и как могут ввести неполное рабочее время и как оно оплачивается

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Тимбилдинг

10 минут утра редакции «Клерка»

Как начинается ваш рабочий день? Мой — с того, чтобы поговорить со всеми 20 сотрудниками департамента «Издательство» и узнать, куда коллективно бежим сегодня. Вот несколько скринов нашей переписки этого утра.

Маркетплейсы

Wildberries протестирует новые тарифы для пунктов выдачи заказов. Партнеры предложили сделать их дифференцированными

Речь будет идти пока о тестовом режиме для новых ПВЗ, запуск таких тарифов компания планирует во втором квартале года. Более точное время пока неизвестно.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ведение бизнеса

Топ юрисдикций для регистрации бизнеса

Многие предприниматели, по тем или иным причинам задумываются о расширении своей деятельности и выходе на зарубежные рынки или переносе действующего бизнеса за границу. В таком случае важно рационально подойти к выбору иностранной юрисдикции.

Инвестиции

Как устроены паевые инвестиционные фонды и стоит ли в них инвестировать

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – это специально созданный фонд, который объединяет деньги нескольких инвесторов (пайщиков). Это инструмент коллективного инвестирования. То есть каждый инвестор может получить свой пай – именную ценную бумагу, которая подтверждает право собственника на долю имущества фонда.

Как устроены паевые инвестиционные фонды и стоит ли в них инвестировать
Читать еще