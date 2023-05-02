Как бухгалтеру повысить заработок. 6 рабочих стратегий

В условиях кризиса всем нам надо крутиться, поэтому давайте посмотрим на 6 беспроигрышных стратегии повышения заработка.

Наработать солидный опыт в профессии. Американские психологи вывели «правило 10 тысяч часов». Именно столько нужно потратить времени на практику, чтобы стать крутым экспертом. Я думаю, нужно как минимум в два раза больше. Причем это не опыт «просиживания штанов» 15 лет на одном участке, а опыт решения разнообразных задач и проблем в разных отраслях и системах налогообложения.

Не сбиваться с пути. Порой нас действительно «накрывает» и появляется желание вообще уйти из профессии. И у меня так было. Некоторое время я вела занятия по стрип-пластике. Я очень быстро осознала, что бухгалтер — это профессия на всю жизнь, а все остальное —приходящее и уходящее. Фокусировка очень важна для любой цели. Кризисы на пути обязательны и неизбежны, но если направлять усилия в одну точку, то цель будет совершенно точно достигнута.

Не позволять себе длительных перерывов в профессии. Меня умиляют девочки, которые возвращаются на работу после 3-х летнего декрета и удивляются, что их место уже занято. А потом идут на бухгалтерские курсы осваивать все с нуля, и там опять удивляются, что их мозг стал абсолютно стерильным и вообще ничего не воспринимает. Я это говорю совершенно ответственно, так как много лет вела бухгалтерские курсы и помогала девчонкам восстановиться в профессии. А это очень непросто, учитывая влияние гормонов на интеллектуальную деятельность женщины в первые годы жизни ребенка. Да, материнство — это прекрасно, и действительно требует много времени и сил. Но если у бухгалтера есть амбиции стать востребованным и высокооплачиваемым специалистом, то необходимо сохранить хотя бы небольшую практику на период декрета.

Непрерывно учиться. Осваивать новые участки бухгалтерии, режимы налогообложения, возможности учетных программ и т.д. Наша профессия не дает нам поводов для скуки. Каждый день нам подбрасывает новые задачи, с которыми мы никогда раньше не встречались. Например, у компании появляются новые объекты учета (лизинговое имущество, нематериальные активы, транспорт и т.д.). Или случается «скандальное» увольнение сотрудника, или возникает судебная тяжба с контрагентом или банком — все это требует детального изучения вопроса, поиска информации в источниках или даже полноценного обучения.

Держать руку на пульсе. Изменения и разъяснения «сверху» сыпятся как из рога изобилия. Важно не пропустить новшества — формы отчетности, сроки уплаты, порядок расчетов и т.д. Современный бухгалтер не может себе позволить пропустить новость. Ведь от этого зависят отношения бизнеса и государства. Большинство бизнесменов вообще не знают, какие существуют актуальные льготы и меры господдержки, и уж тем более — как их получить. А бухгалтер, который знает и умеет не боится пробовать получить с государства все, что бизнесу причитается — совершенно точно будет очень востребован.