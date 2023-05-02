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Как бухгалтеру повысить заработок. 6 рабочих стратегий

Бухгалтер – одна из самых «неблагодарных» профессий по соотношению количества работы и ответственности к заработной плате. В материале расскажу, как стать востребованным и высокооплачиваемым специалистом.
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Как бухгалтеру повысить заработок. 6 рабочих стратегий

В условиях кризиса всем нам надо крутиться, поэтому давайте посмотрим на 6 беспроигрышных стратегии повышения заработка.

  1. Наработать солидный опыт в профессии. Американские психологи вывели «правило 10 тысяч часов». Именно столько нужно потратить времени на практику, чтобы стать крутым экспертом. Я думаю, нужно как минимум в два раза больше.

    Причем это не опыт «просиживания штанов» 15 лет на одном участке, а опыт решения разнообразных задач и проблем в разных отраслях и системах налогообложения.

  2. Не сбиваться с пути. Порой нас действительно «накрывает» и появляется желание вообще уйти из профессии. И у меня так было. Некоторое время я вела занятия по стрип-пластике. Я очень быстро осознала, что бухгалтер — это профессия на всю жизнь, а все остальное —приходящее и уходящее.

    Фокусировка очень важна для любой цели. Кризисы на пути обязательны и неизбежны, но если направлять усилия в одну точку, то цель будет совершенно точно достигнута.

  3. Не позволять себе длительных перерывов в профессии. Меня умиляют девочки, которые возвращаются на работу после 3-х летнего декрета и удивляются, что их место уже занято. А потом идут на бухгалтерские курсы осваивать все с нуля, и там опять удивляются, что их мозг стал абсолютно стерильным и вообще ничего не воспринимает.

    Я это говорю совершенно ответственно, так как много лет вела бухгалтерские курсы и помогала девчонкам восстановиться в профессии. А это очень непросто, учитывая влияние гормонов на интеллектуальную деятельность женщины в первые годы жизни ребенка.

    Да, материнство — это прекрасно, и действительно требует много времени и сил. Но если у бухгалтера есть амбиции стать востребованным и высокооплачиваемым специалистом, то необходимо сохранить хотя бы небольшую практику на период декрета.

  4. Непрерывно учиться. Осваивать новые участки бухгалтерии, режимы налогообложения, возможности учетных программ и т.д. Наша профессия не дает нам поводов для скуки. Каждый день нам подбрасывает новые задачи, с которыми мы никогда раньше не встречались.

    Например, у компании появляются новые объекты учета (лизинговое имущество, нематериальные активы, транспорт и т.д.). Или случается «скандальное» увольнение сотрудника, или возникает судебная тяжба с контрагентом или банком — все это требует детального изучения вопроса, поиска информации в источниках или даже полноценного обучения.

  5. Держать руку на пульсе. Изменения и разъяснения «сверху» сыпятся как из рога изобилия. Важно не пропустить новшества — формы отчетности, сроки уплаты, порядок расчетов и т.д. Современный бухгалтер не может себе позволить пропустить новость. Ведь от этого зависят отношения бизнеса и государства.

    Большинство бизнесменов вообще не знают, какие существуют актуальные льготы и меры господдержки, и уж тем более — как их получить. А бухгалтер, который знает и умеет не боится пробовать получить с государства все, что бизнесу причитается — совершенно точно будет очень востребован.

  6. Доверять только надежным источникам профессиональной информации. Ролики в соцсетях — для крутого эксперта не более чем ОБС («одна баба сказала»). Необходимо научится читать первоисточники — законы, кодексы, постановления и т.д. А с этим у большинства людей, в т.ч. бухгалтеров — большие проблемы.

    Казенный язык, запутанное переплетение статей, специфичная терминология, громоздкость и вязкость текста — совершенно не оставляют шансов Налоговому Кодексу стать настольной книгой каждого приличного человека. Но дорогой и востребованный бухгалтер легко жонглирует статьями, пунктами и абзацами. И интерпретирует их в пользу бизнеса.

Чуть легче читаются письма Минфина, Роструда и других ведомств. Но для уважающего себя специалиста эта фактура не является первоисточником при принятии решений. Это все то же агентство ОБС, но с двуглавым орлом на бланке. Поэтому их следует использовать в работе с осторожностью.

Как вам эти пункты, коллеги? Что бы вы еще добавили?

Anastasia.buhcentr

Anastasia.buhcentr

Бухгалтер

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Елена Аверичева1
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