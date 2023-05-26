Миссия: уволить бухгалтера, которого не было. Детективная история из практики

В разгар января ко мне обратился бизнесмен с просьбой срочно закрыть НДС за 4 квартал предыдущего года. Также поступил запрос на некоторые срочные текущие дела, в т.ч. увольнение двух сотрудников, одним из которых оказался бывший бухгалтер. И тут началось...

История стандартная — бухгалтер, проработав несколько месяцев в компании, внезапно слился и оборвал все контакты, оставив внушительный хвост незавершенных дел.

Ну казалось бы, процедура увольнения не такая уж и сложная:

Сделать расчет причитающихся сотруднику выплат;

Оформить приказ (и иные кадровые документы при необходимости);

Сдать отчет об увольнении в Пенсионный фонд для внесения записи в электронную трудовую книжку;

Подготовить пакет справок для сотрудника (но в данном случае эта опция не понадобилась)

Подготовить платежи — по зарплате и НДФЛ.

Проблемы начались уже с расчетов. Выяснилось, что за 4 предыдущих месяца не были проведены документы на начисление и выплату зарплаты по всем сотрудникам. Без этих данных сделать окончательный расчет сотрудникам невозможно.

Здесь надо иметь в виду, что один из увольняемых сотрудников уходил по обоюдному согласию с компанией, и уже должен был выходить на следующее место работы. Из-за пропавшего бухгалтера его увольнение не состоялось, из-за чего возникли проблемы с дальнейшим трудоустройством. Но в бухгалтерии, увы, невозможно считать только «хороших», не беря во внимание «плохих». Массив учетных данных един, и он должен быть в порядке от начала до конца.

При выгрузке данных мы обнаружили несостыковки в начисленных суммах зарплаты и фактически выплаченных. Причем по всем работникам организации. Немного проанализировав ситуацию, мы поняли, что бухгалтер, вероятно, запуталась между двумя юридическими лицами (которые, кстати, называются почти одинаково и ведутся в одной базе данных). Но у нас была задача обрабатывать только те данные, которые по факту есть, и вывести задолженность исходя из реальных транзакций в отдельно взятом юридическом лице.

Мы сделали выгрузку данных из 1С ЗУП, откорректировали расчеты по НДФЛ, вывели задолженность на дату увольнения. Как мы поняли позже, это была самая простая часть работы.

А дальше началось самое интересное

При подготовке отчета в ПФР об увольнении сотрудника мы выяснили, что бухгалтер ранее не отчиталась о приеме себя на работу. Говоря простым языком — не внесла запись в электронную трудовую книжку (форма СЗВ-ТД). В такой ситуации чисто технически невозможно сформировать отчет об увольнении.

Более того, формально не будучи принятой на работу, бухгалтер ежемесячно отчитывалась в ПФР, вписывая себя в реестр сотрудников, числящихся в штате (форма СЗВ-М). Также это не помешало ей ежемесячно выплачивать себе зарплату.

Переговорив с собственником, мы решили сдать отчет о приеме на работу с нарушением сроков. К тому времени мы уже работали над восстановлением зарплатного участка за 4 месяца со сдачей годовой отчетности.

Тут возникла следующая проблема — невозможность сформировать годовой отчет по страховым взносам (РСВ) из-за отсутствия персональных сведений о бухгалтере. Девушка удалила свои паспортные данные из карточки физического лица (либо же никогда их не вписывала). Вот тут мы уперлись носом в стену:

Договора с бухгалтером нет;

Копий ее документов нет;

В отчетах за предыдущие периоды ее тоже нет, т.к. она начала работать после закрытия 9-месячного периода;

Никакой связи с ней нет;

Резервных копий базы 1С за период ее работы нет;

Сроки сдачи отчета РСВ за 4 квартал уже прошли, и нужно срочно его сдавать во избежание блокировки расчетного счета;

Оставить пустым раздел отчета, в котором должны быть ее персональные данные — технически невозможно. Отчет нельзя выгрузить для отправки.

Конечно, у руководителя бизнеса возник закономерный вопрос — как бухгалтер могла платить себе зарплату, если она не была оформлена?

При нормальном положении вещей бухгалтер никогда не проведет платеж непонятно кому, без паспорта и документов, обосновывающих отношения сторон. Но тут бухгалтер работает в единственном лице. Он сам себе сотрудник, начальник и аудитор. Руководство, как обычно, «не вникает» в бухгалтерию.

Чисто технически для расчета и выплаты зарплаты не нужны паспортные данные. Достаточно банковских реквизитов карты. В программе она отразила только ту информацию, которой достаточно для получения денег. А для промежуточной отчетности необходимы только ФИО и СНИЛС.

Кто сказал, что бухгалтер — это не творческая профессия? Девушка подошла к вопросу нетривиально, но и мы не лыком шиты)))

В итоге нам удалось найти единственно возможное в этой ситуации решение. Оно не было безупречным и безрисковым на все 100%, т.к. вводные данные очень специфичные. Я уведомила директора о возможных последствиях, он со всем согласился. В итоге нам удалось закрыть всю годовую отчетность по компании.

Здесь не буду раскрывать свои профессиональные тайны, но определенные выводы все же сделаю. Сокрытие своих паспортных данных бухгалтером говорит только об одном — девушка чего-то очень сильно испугалась, и решила «исчезнуть» навсегда. Что это может быть, остается только догадываться:

Сильно накосячила (или на ее взгляд сильно), испугалась последствий;

Испугалась агрессивных способов «оптимизации» налогообложения, которые применял бизнесмен. Увидела странные (или на ее взгляд странные) операции и транзакции. Решила не связываться;

Это может быть вариант «мести» своему нанимателю. Причем причиной обиды может быть даже грубость или специфическая манера общения руководителя. Большинство бухгалтеров — все же женщины с тонкой душевной организацией;

Просто не справилась с объемом работы (а он там довольно большой с учетом производственной специфики и множества юридических лиц), потихоньку «слилась», а данные удалила, чтоб поставить точку в отношениях.