Договор цессии – новый оригинальный способ оптимизации НДС. По «фэн-шую»

Собственники компании-клиента выяснили, что существует некий способ «оптимизации» НДС через договор цессии. По их словам, они вышли на «людей из налоговой», которые знают, что и как нужно сделать, и пригласили меня на общую встречу. Конечно, я была уверена, что ничего нового я не узнаю, но отказаться от встречи не смогла.

В онлайне мы созвонились с неким Виктором, который очень многословно начал рассказывать о том, что они «дают фирму», с которой мы заключаем договор цессии, перекладывая на нее свои обязательства по НДС (!!!). Я задала прямой вопрос — как работает схема? На что Виктор ответил почти хамски: «Вы же бухгалтер, вы что, не понимаете, как это делается? Вы думаете, что все строители прямо НДС платят? Все так делают». В общем, сделал из меня дуру.

Но я не стала ему говорить, что я не думаю, а ЗНАЮ, о том, что доля теневого НДС по данным ФНС составляет менее 1% в экономике. Ему я просто повторила свой вопрос — как работает схема, каков документооборот? Что будет происходить с нашим договором дальше? Виктор ответил:

Вы заключаете с нашей фирмой договор цессии, несете его в налоговую, а там уже «наш человек» все проводит по «фэн-шую». Мы даем гарантию (естественно, только устно), что у вас не будет выездной проверки.

Фейспалм.🤦‍♀️ Я еще не слышала, чтобы бумажный НДС продавали так по-идиотски.

Кто-то еще думает, что договоры надо относить в налоговую для регистрации?

Кто-то еще надеется на «связи в налоговой» в условиях АСК-НДС 2?

Кто-то еще не знает о том, что налоговая взыскивает все, что хочет «вне рамок проверок»?

Или напротив, «продавцы бумаги» не идиоты, они все прекрасно знают и понимают, просто намеренно вводят в заблуждение бизнесменов, завуалируя подлинный смысл операции под красивый термин «договор цессии». Ведь бумажным НДС уже никого не удивишь, многие его уже боятся, как огня, а тут — как будто уникальное торговое предложение.

Пользуются налоговой неграмотностью предпринимателей, а из бухгалтера делают ничего не понимающую овцу, затыкая рот хамскими выпадами («меня не предупреждали, что вам нужно будет все разжевывать»).

В итоге, когда я, в очередной раз попросила предоставить больше деталей, Виктор пообещал уточнить информацию, и положил трубку. Мне перезвонил его бухгалтер, который мне популярно объяснил суть бумажной сделки.

Я в недоумении поинтересовалась, почему они называют эту операцию «договором цессии», если речь на самом деле про фиктивный договор поставки (да, я бухгалтер-душнила, мне важны термины). Но бух не смог ничего внятного ответить, кроме как: «Вы же понимаете, что ничего другого здесь сделать нельзя. Есть только такой вариант»

Я-то знаю, и давно рассказываю о рисках схемы своим клиентам, пишу статьи и видео в соцсетях, просто не люблю грязные манипуляции. Я привыкла всегда называть вещи своими именами. Но, чего еще ждать от мошенников?

Итак, если ваши «надежные партнеры» вам пообещали кренделей небесных, оригинальную схему и закрытие всех проблем с налоговой, знайте:

Если существо выглядит как собака, лает как собака и кусает как собака, то это и есть собака (английская пословица).

Покупая бумажный НДС, вы платите деньги вообще ни за что. Вы получаете устные обещания, что все будет шито-крыто и некие виртуальные «связи в налоговой» . Реальных контактов «нужных людей» в инспекции (и даже контактов посредников) вы не получаете.

Также у вас будет гора фиктивных бумажек с липовыми подписями. Документы, подтверждающие перевозку (с указанием гос.номера машины и фамилии водителя) — вы будете рожать сами . Равно, как и записи дорожных видеокамер, транзакции в системе «Платон», показания сотрудников о приемке товара, необходимые площади для хранения товара, и веские основания для неоплаты по счетам «бумажного контрагента».

Выездной проверки у вас, скорее всего, и так не будет . Документальная проверка сделки проводится удаленно. Бухгалтер получит требование по ст.93 НК, и вы предоставите все бумаги по ТКС в установленные сроки. Следующим шагом вас вызовут под ясны очи инспектора на «разговор» и вежливо попросят «уточниться». Если это не подействует, далее вам предстоит судебная тяжба с налоговиками. Вот и вся история. Даже, если у вас есть «знакомства» в отделе выездных проверок, вряд ли вам это поможет при таком раскладе.

У налоговых инспекторов не так много полномочий, как принято думать. Они ограничены Кодексом, внутренними регламентами и цифровыми системами контроля. С началом налоговой реформы в январе 2023 года налоговики на местах лишились большой части данных, прямое взаимодействие с налогоплательщиками потихоньку переходит в региональные управления. Кроме того, текучку кадров никто не отменял.

Таким образом, коротко, если называть вещи своими именами:

Договор цессии — фиктивный договор поставки и бумажный НДС.

Сбыт и подача в налоговые органы липовых счетов-фактур — уголовное преступление.

Свои люди в налоговой — это коррупция и злоупотребление полномочиями, или вовсе обман.

Гарантии от проверок — это обман, маркетинговый ход «продавцов бумаги»/

Путаные объяснения, сложные словесные конструкции, уход от прямых вопросов — действенные методы продаж сомнительных услуг мошенников/

Как видите, все просто, если не усложнять)))