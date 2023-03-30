Обзор судебной практики

Почему могут забрать квартиру, полученную по наследству, даже через 20 лет владения? Изучаем решение суда

Какие риски несет наследник, если своевременно не оформит наследственное имущество у нотариуса? Иногда может вполне легко потерять наследство.

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Почему могут забрать квартиру, полученную по наследству, даже через 20 лет владения? Изучаем решение суда

В 1997 году умерла собственник квартиры, а наследники (дети) своевременно к нотариусу не обратились и, как это часто бывает, юридически наследство не оформили, следовательно, официально собственниками ее не являлись.

В 2020 году одна из дочерей обеспокоилась этим вопросом. Обратилась к нотариусу, но он отказал в выдаче свидетельства в связи с пропуском срока принятия наследства.

Единственным способом решения вопроса было обращение в суд.

Однако в суде Департамент городского имущества г.Москвы (ответчик) заявил встречный иск, указав, что раз наследники не оформили наследство в предусмотренный законом срок, то квартира является выморочным имуществом и по закону должна перейти в собственность города.

Районный суд встал на сторону Департамента и отказал наследнице в иске, указав, что наследник не была зарегистрирована в спорной квартире на дату смерти наследодателя. Не посчитал суд достаточными доказательствами и квитанции об уплате коммунальных платежей, поскольку в квартире имелась задолженность. Также суд не принял и справку о фактическом проживании наследницы в квартире после смерти наследодателя.

Вследствие такого решения суда дети наследника теряли право на квартиру, она должна была перейти в собственность города Москвы.

Не помогла изменить решение суда ни апелляционная, ни кассационная жалоба, поскольку все вышестоящие суды согласились с мнением районного суда.

Однако, ВС отменил решение нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение, указав следующее:

«Законом предусмотрена возможность вступления в наследство фактическим его принятием.

Признается, что наследник принял наследство, когда он совершил действия по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддерживал его в надлежащем состоянии.

Например, вселился в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживал в нем на день открытия наследства, в том числе и без регистрации наследника по данному адресу».

В целях подтверждения таких фактов наследник может представить:

  • справку о проживании совместно с наследодателем,

  • квитанцию об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги,

  • сберегательную книжку на имя наследодателя,

  • паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю,

  • договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. документы.»

ВС особо отметил, что наличие задолженности по уплате коммунальных платежей не является основанием для отказа в принятии наследства, а обязательная регистрация в квартире наследодателя законом не предусмотрена!

Также ВС посчитал, что нижестоящие суды не мотивировали, почему они все же не приняли в качестве доказательства справку о фактическом проживании истца в квартире.

Источник: Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС от 07.09.2021 № 5-КГ21-90-К2.

Мой комментарий:

Комментируя данное решение, хочу отметить, что аналогичная правовая позиция изложена уже давно в пункте 36 постановления Пленума ВС в постановлении от 29 мая 2012 г. № 9 "О судебной практике по делам о наследовании" и на сегодняшний день каких-либо изменений не претерпела.

И хотя в данном случае все для наследника все закончилось хорошо, нужно понимать, что следует более внимательно относиться к вопросу своевременного обращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства.

В противном случае есть риск не доказать свое право на наследственное имущество даже в судебном порядке.

Кстати, а все помнят, в течение какого срока необходимо обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства?

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