10 лет жили «гражданским браком». А потом жена потребовала у мужа разделить квартиру и машину. Что решил суд?⁠⁠

Какие риски могут наступить, если покупать недвижимость в «гражданском браке»? Можно ли разделить такое имущества, как если бы оно было приобретено в браке? Какие перспективы такого спора в суде ?

Сколько лет нужно совместно прожить, чтобы разделить имущество, нажитое в «гражданском браке»?

Сразу оговорюсь, что в законе нет никакого официального определения, что такое «гражданский брак». Это не юридическое понятие.

Это не более чем красивое словосочетание, бытовое, которое часто используют, в основном, женщины для описания совместного проживания с мужчиной без регистрации брака.

Соглашусь, что психологически гораздо комфортнее называть мужчину, с которым вы ведете общий быт, имеете совместных детей «гражданским мужем», чем сожителем. Грубо звучит, даже оскорбительно.

Но явление это настолько широко распространено, что в народе даже появилось противоположное ему понятие — «законный муж». Хотя, казалось бы, а как может быть муж незаконным?

Еще в 2018 года в Госдуме предлагали приравнять фактические брачные отношения к официальным.

Предлагалось, что граждане в таком случае должны были проживать вместе не меньше 5 лет, но если есть общий ребенок, тогда этот срок сокращается до двух лет.

Интересно, кто должен был доказывать, что мужчина и женщина живут совместно? И с какой даты считать этот срок ?

А если мужчина живет на несколько семей без регистрации брака, то кто из них будет считаться «гражданской женой»?

Вопросов больше, чем ответов. В итоге этот закон так и не был принят.

Теперь к истории

Елена и Владимир проживали совместно почти 10 лет без официального оформления отношений. Срок более чем достаточный, чтобы проверить серьезность отношений.

Поверив в искренность чувств, они подали заявление в ЗАГС, и 11 ноября 2016 года официально стали мужем и женой.

Еще до этой счастливой даты будущие супруги успели приобрести машину Форд, которую оформили на Владимира (ну а кто же будет за ней следить ?) и даже приняли решение о покупке квартиры.

Буквально за 9 дней до заключения брака Владимир заключил договор купли-продажи квартиры с застройщиком, с оплатой в рассрочку на 5 лет, в котором указал, что деньги являются его собственностью.

Было ли это в действительности именно так или это просто юридическая формальность, которой не придала значения Елена, чьи фактически были деньги (общие или деньги Владимира) — история об этом умалчивает.

Но через некоторое время что-то в семье разладилось. Не помогла ее сохранить даже общая дочь. Ровно через два года после свадьбы, в ноябре 2018 года суд развел Елену и Владимира.

Елена, уже как законная жена подала иск в суд о разделе имущества

По мнению бывшей супруги, ей должна была отойти не только половина стоимости машины, но и 2/3 квартиры, поскольку с ней осталась проживать общая дочь.

В пользу Елены играл тот момент, что сам договор купли-продажи квартиры был зарегистрирован в Росреестре через две недели официального брака.

В суде Елена объясняла, казалось бы, очевидные вещи: вместе жили почти 10 лет, есть общая дочь, квартиру купили в рассрочку уже даже после подачи заявления в ЗАГС, регистрация права собственности на квартиру прошла после регистрации брака.

Однако, судья Гагаринского районного суда г. Севастополя отказал Елене в ее требованиях, и оставил Владимиру и машину и квартиру.

Свой вывод суд как раз обосновал тем фактом, что все спорное имущество было приобретено до официального брака, оформлено на Владимира, значит, Елена не имеет на него права.

Не ожидавшая такого решения, Елена подала апелляционную жалобу в Севастопольский городской суд, который частично согласился с ней, отменил решение районного суда и разделил квартиру пополам.

Логика городского суда была следующая: так как право собственности на квартиру было зарегистрировано уже после регистрации брака, то она является общим имуществом супругов.

Машина же так и осталась у Владимира.

Теперь стал жаловаться уже Владимир. Кассационный суд проигнорировал его жалобу, а вот Верховный Суд занял другую позицию.

Так все же можно разделить имущество, нажитое в период «гражданского брака» или нет?

Нет, нельзя! Так однозначно ответил Верховный Суд.

С учетом того, что договор купли-продажи спорной квартиры был заключен до брака, оснований для включения квартиры в состав совместно нажитого имущества супругов у судов апелляционной и кассационной инстанций в силу положений статей 34, 36 Семейного кодекса РФ не имелось.

Проще говоря, имущество в «гражданском браке» не является общим имуществом супругов.

Поэтому не применяется правило, как в законном браке, когда не имеет значения, на кого оно приобретено или кто на него зарабатывал.

В гражданском браке не важно, как долго прожили такие «супруги» совместно, есть ли них общие дети, сколько свидетелей подтвердит их совместную жизнь и т.п.

Имущество в случае спора будет принадлежать тому, кто представит доказательства его приобретения. Кто подстраховался с документами — тот и в плюсе.

В отношении недвижимого имущества, транспортных средств всегда есть договоры. И, по-умолчанию, они будут принадлежать именно тому, с кем заключен такой договор.

Что касается движимого имущества, то собственник тот — у кого есть кассовый чек. Или доказательства приобретения, например выписка с банковской карты.

Что можно посоветовать, как доказать свое право на имущество в «гражданском браке»?

Что касается недвижимого имущества, то самый простой вариант — покупать сразу в долях.

Хороший способ доказать, что имущество ваше — оплачивать с банковской карты. Даже частичная оплата, даже без договора поможет потом доказать, чьи были использованы деньги.

А еще есть много вопросов насчет кредитов в гражданском браке, банковских вкладов. Но это совсем другая история...

Для тех, кто любит самостоятельно почитать официальные источники:

Источник: Определение Верховного Суда РФ от от 24 ноября 2020 г. N 117-КГ20-2-К4.