Ошибки при установлении сроков выплаты заработной платы

Какие формулировки о сроках выплаты заработной платы несут риски для работодателя? Какие даты выплаты заработной платы можно считать оптимальными? Надо ли отдельно прописывать порядок выплаты заработной платы в первый месяц работы?

Одной из самых частых ошибок, которая встречалась в формулировках о сроках выплаты заработной платы до последнего времени было указание в ЛНА не конкретной даты выплаты заработной платы, а периода выплаты.

О том, что необходимо указывать конкретную дату выплаты заработной платы, говорится в ч. 6 ст. 136 ТК РФ. Конкретная дата – это четко определенная дата, не дающая вариативности толкования. Понятно, что период «с… по…» таким свойством не обладает, наоборот, дает возможность работодателю выплачивать зарплату в любой из указанных дней.

Вариантом данной ошибки является указание в ЛНА крайних сроков выплаты заработной платы, т.е. использование формулировки «не позднее».

К счастью, в последнее время такая формулировка стала встречаться при аудитах локальных актов гораздо реже, что не может не радовать.

Если локальный акт, регулирующих порядок выплаты заработной платы, был утвержден давно, то скорее всего в нем просто указаны даты выплат заработной платы, но не прописано, за какой период какая выплата производится.

Т.е. фраза "Заработная плата выплачивается два раза в месяц - 10 и 25 числа" - является неправильной.

Нужно конкретизировать, за какой период месяца какая выплата происходит и что входит в каждую выплату.

Раньше на это как-то не обращали внимание, но в последнее время контролирующие органы считают, что работодатель должен максимально полно информировать работников как формируется их заработная плата.

Довольно спорная ситуация - платить заработную плату за первую половину месяца 15 числа, а за вторую - 30 (31) числа.

Вроде бы по датам всё нормально.

Тем не менее, и Роструд, и Минтруд не одобряют такой подход.

Обоснование: Платить зарплату в последний день периода - это значит, платить за ещё неоконченный период. А если учесть, что табель сдается в бухгалтерию на несколько дней раньше, то выходит, что с такими датами проблем больше, чем пользы. Указывать дату выплаты 30 (31) число - нарушение требования ТК об установлении конкретной даты выплаты. Кстати, в феврале нет ни 30, ни 31 числа, так что будут ещё две даты - 28 (29). Не самый хороший довод в пользу выбора таких дат выплаты. Риск получить штраф за отсутствие конкретной даты весьма высок.

Некоторые компании хотят указать не дату выплаты, а наименование дня.

Например, в предыдущем варианте написать "последний день месяца". Вроде бы ушли от неопределённости даты, но требование ТК всё равно нарушили.



Аналогичная ситуация - указывать дни недели. Недавно был ответ на сайте Онлайн инспекция на эту тему: онлайнинспекция.рф

Установление фиксированного размера заработной платы за первую половину месяца может быть признано нарушением.

В соответствии со ст. 132 ТК РФ, размер заработной платы работника зависит, в том числе, от количества затраченного труда. При повременной системе оплаты труда количество затраченного труда определяется количеством отработанного времени (рабочих дней или часов), которое в каждый месяц не одинаково. Поэтому и размер выплат за первую половину месяца не может быть одинаковым. О том, что при расчете заработной платы за каждую половину месяца следует учитывать фактически отработанное время, говорится в письме Минтруда РФ от 03.02.2016 г. № 14-1/10/В-660.

Не установлен порядок и сроки выплаты заработной платы в первый месяц работы. Еще несколько лет назад никто – ни работодатели, ни проверяющие, ни сами работники не обращали внимания на тот факт, что работники, принятые на работу с 1 числа месяца по первую дату выплаты зарплаты и с 16 числа месяца по вторую дату выплаты зарплаты, свою первую заработную плату получают с нарушением требования «каждые полмесяца». Если в ЛНА не отрегулировать порядок выплаты заработной платы в первый месяц работы, то работодатель рискует получить штраф за нарушение периодичности выплат, т.к. исключений законодательство ни для кого не делает. Уже имеется судебная практика по данному вопросу. Так, например, Решением Ульяновского областного суда от 23.06.2016 г. по делу № 7-202/2016 установлена ответственность работодателя за отсутствие условия о сроках оплаты труда вновь принятых работников в трудовых договорах или в локальных нормативных актах.

Какие же даты выплаты зарплаты можно считать оптимальными?

С точки зрения трудового законодательства для выплаты за первую половину месяца - любая дата из промежутка с 16 по 28 число, соответственно за вторую половину - любая дата в промежутке с 1 по 13 число следующего месяца. При этом между установленными датами не должно быть больше 15 дней.



Почему именно такие даты? Да просто потому, что они есть в каждом месяце и тем самым работодатель выполнит требование ТК об о становлении конкретной даты.



Однако в 2023 году появились ещё и оптимальные даты выплаты с точки зрения бухгалтерского и налогового учёта. Поскольку срок перечисления НДФЛ в бюджет 28 число, срок уведомления налоговой - 25 число, а учётный период - с 23 числа прошлого по 22 число текущего месяца, далеко не всем бухгалтерам удобно, если одна из выплат будет падать на 21-22 число месяца. Уж больно мало времени остаётся для расчётов.



Поэтому наиболее оптимальными датами, которые устроят и кадровиков, и бухгалтеров, будут такие:

За первую половину месяца - любая дата в промежутке с 16 по 20, За вторую половину месяца - любая дата в промежутке с 1 по 5 число следующего месяца.

Разумеется, с соблюдением требования, что между датами выплат не больше 15 дней.