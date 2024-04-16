Рассмотрение споров в суде онлайн. Что нужно учесть

После судебного заседания спешу поделиться с вами мыслями, которых нет в учебнике по процессу.

Для участия в онлайн-заседании каждый раз нужно подавать соответствующее ходатайство — недостаточно делать это только один раз, а то судья вас не пустит. При этом нужно подать ходатайство об участии в онлайн-заседании, а не веб-конференции. Во втором случае вы должны найти суд по месту жительства, который согласится провести сеанс параллельного процесса (это может быть как суд общей юрисдикции, так и арбитражный суд).

Может показаться, что если вы заранее отправите документы, то судья обязательно вынесет решение в вашу пользу. Но на самом деле это не так : подавая документы слишком заблаговременно, вы отнимаете у себя время на проработку позиции и даете оппоненту возможность дополнительно подготовиться.

Скромность — главная добродетель судебного юриста! Шутка, эта практика наполнена агрессией и борьбой, нужно не только ловить оппонента на ошибках, но и создавать ситуации, в которых вероятность оплошности повышается.

В онлайн-заседании предлагается нажимать на кнопку «✋», чтобы говорить — забудьте о ней, оппонент ждать не будет, и если молчать, то судья послушает только одну сторону.

Страна наша велика и обильна, а дальше вы знаете. Если вы сидите в Москве и ждете заседания в Челябинске, то помните о разнице во времени. Иначе подключитесь по московскому времени и будете выглядеть как Джон Траволта в том самом меме...

Если знаете, что еще нужно учесть в онлайн-заседании, пишите в комментах.