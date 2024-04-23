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Индивидуальный предприниматель

Из бункера должен быть запасной выход. Какие риски необходимо проработать предпринимателю

Любой бизнес можно разложить на процессы: отношения с работниками / самозанятыми, обработка персональных данных клиентов, хранение денег и проведение оплат, интеллектуальная собственность и т.д.
Из бункера должен быть запасной выход. Какие риски необходимо проработать предпринимателю
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В каждом процессе могут возникнуть проблемы (потому предприниматели и получают премию за риск):

  1. Самозанятый подаст иск о признании гражданско-правовых отношений трудовыми.

  2. Данные клиентов могут утечь (у меня был кейс, где РКН хлопнул клиента за 4 записи о клиентах).

  3. У банка, где вы держите деньги, отнимут лицензию (Центральный банк снял «негласный мораторий» на их отзыв).

  4. На сайте компании могут случайно оказаться чужие фотки, и вам прилетит претензия от их автора.

Тут нам пригодится опыт тех, кто строит бункеры на заднем дворе. Скорее всего, вы подумали не о том — я имею в виду людей, которых называют в США «выживальщиками». Они боятся конца света и потому придумывают способы справиться с зомби-апокалипсисом: собирают продовольствие и оружие, учатся разводить огонь несколькими способами. Негативный сценарий, скорее всего, не реализуется, но если вдруг, то только такие люди с ним справятся.

Вот и предпринимателю нужно прорабатывать риски заранее и предусматривать несколько опций на случай, если они сработают:

  1. Проверить договоры с самозанятыми, чтобы там не было ссылок на возможность компании контролировать, где находится исполнитель, ведь работодатель в первую очередь покупает время работника, заказчику важен лишь результат. Платить исполнителю нужно только по актам, где будет указан перечень задач, с которыми он справился.

  2. Разработать политики обработки данных, настроить внутренние процессы, проверить, как сервер, куда вы отправляете данные, обеспечивает безопасность.

  3. Открыть несколько расчетных счетов и настроить пару-тройку платежных шлюзов, если вы проводите платежи из / в другие страны.

  4. Вести реестр договоров, по которым вы получаете права на фотки и другие результаты интеллектуальной деятельности.

Тут главное не упарываться и предусматривать адекватное количество опций предотвращения или решения проблем. Это как с самолетами — у них есть 2-4 двигателя, чтобы снизить риски отказа 1-2 двигателей, но не пять и больше, потому что вклад последующих двигателей в безопасность снижается, а издержки растут точно так же.

Но если двигателей у вас нет совсем, то рассчитывать на взлет не стоит…

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ivkin.nikita.r@gmail.com
Индивидуальный предприниматель

Из бункера должен быть запасной выход. Какие риски необходимо проработать предпринимателю

Любой бизнес можно разложить на процессы: отношения с работниками / самозанятыми, обработка персональных данных клиентов, хранение денег и проведение оплат, интеллектуальная собственность и т.д.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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