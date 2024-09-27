Совмещать нельзя уволиться

Представим, что вы работаете в найме и вам в голову пришла идея найти собственных клиентов. Как правило, такие мысли возникают, когда с запросом приходят ваши знакомые.

Тут есть две проблемы: этическая и финансовая. Этическая заключается в том, что "совместительство" не поощряется работодателями — оно может быть прямо запрещено локальными актами. Привлечь вас к ответственности за это не получится — нон-компиты с работниками совсем не работают, но, вероятно, работодатель попросит вас на выход.

Поделюсь тут забавной историей — один мой знакомый работал дистанционно и не ходил в офис, хоть это и не поощрялось, но в один "прекрасный" день он встретился с партнером в суде и совсем не по проекту фирмы. Неловко? Весьма...

Финансовая проблема состоит в том, что если ваши личные клиенты — крупные компании, то между заключением договора и получением оплат может пройти несколько месяцев. Здесь очевидны риски кассовых разрывов, даже если ваши клиенты крупны как вулкан Фудзияма.

Поэтому для того, чтобы ваша казна не опустела, а душа была чиста, нужна либо финансовая подушка (чем больше, тем лучше), либо перенос отношений с работодателем в другую плоскость (парт-тайм, работа по ГПХ), либо работа с физиками под аванс, но это на любителя.