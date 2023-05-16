7 лет работы в FOSS. Опыт главного бухгалтера иностранной компании

Каждый год, в этот день я задумываюсь о том, как многое было сделано за это время, и какие новые знания и опыт вошли в мою жизнь.

Сегодня , 16 мая 2023 г. я отмечаю годовщину: 7 лет работы в FOSS в России! Это день, когда я задумываюсь о том, как многое было сделано за это время, и какие новые знания и опыт вошли в мою жизнь .

За эти 7 лет мы, в FOSS Россия, достигли многих ключевых показателей. И мы трудились, не покладая рук, чтобы их достичь. Результаты не заставили себя ждать :

уровень выручки увеличивался на 8-10% каждый год с 2016 по 2021 г.г.г,

коэффициент постоянных затрат ежегодно снижался при росте выручку;

а показатель NWC , чистый рабочий капитал, удерживался в пределах установленного лимита со стороны материнской компании.

Наш финансовый отдел участвовал в запуске новых продуктов в России, таких как: измерительные Приборы марки FOSS FT 3 и Infratec Nova, пакеты услуг Foss care, Smart care и цифровой сервис. Эти проекты потребовали от нас, бухгалтеров и финансистов, применения новых бухгалтерских знаний и специфики налогообложения ИТ-сервисов. Сегодня я действительно горжусь тем, как мы справились с этими вызовами и достигли совместных успехов в различных направлениях бизнеса ООО «ФОСС Электрик».

Сегодня не могу не отметить проект по внедрение в 2019 г. инструмента самообслуживания «Цифровой офис сотрудника».Так как у нас в компании 80% сотрудников имеют разъездной характер работы, возможность оперативной передачи информация о расходах крайне важна для подготовки ежемесячных отчетов. Да, мы это сделали за несколько месяцев до пандемии, не подозревая, как это многократно поможет нам в 2020 г. Приложение «Цифровой кабинет сотрудника» позволяет дистанционно каждому сотруднику самостоятельно вносить данные о расходах по авансовым отчетам , подавать заявления на отпуск и заявки на выдачу средств в подотчет на командировочные расходы. Благодаря этому данные в месячную отчетность подпадают в режиме он-лайн, без задержек. Для полной легализации внутреннего безбумажного документооборота каждый сотрудник в нашей компании в 2019 г. получил КЭП, усиленную квалифицированную подпись, которая позволяет подписывать документы любого уровня. Для ООО «ФОСС Электрик» внедрение цифрового кабинете существенно повысило уровень удовлетворенности сотрудников. Я реально горжусь той работой, которую мы проделали в течение многолетнего подготовительного периода.

Наш финансово-административный отдел ООО «ФОСС Электрик» внес огромный вклад в развитие FOSS в России, управляя эффективно дебиторской задолженностью, товарными остатками, авансами покупателей, контролируя постоянные расходы и выполняя другие ежедневные операции. За последние 7 лет я выполнила множество задач, включая ежедневную, ежемесячную и ежегодную финансовую отчетность: составление бюджета и прогнозов, а также другие важные обязанности по управлению финансами.

Мой опыт и статистические данные реализованных дел за последние 7 лет говорят сами за себя:

85 ежемесячных закрытий произведено и составлено 85 ежемесячных балансов балансов (BS) и Отчетов о прибылях и убытках ( P&L), 85 раз заполнены электронных таблиц и слайды для ежемесячных управленческих отчетов;

15 общих собраний в ООО «ФОСС Электрик» с подготовленными мною презентациями по ключевым финансовым показателям и освещением новаций перед коллегами в области налогообложения и бухгалтерского учета, имеющих отношение к бизнесу нашей компании.

8 Годовых бюджетов было подготовлено и сдано перед материнской компанией, включая лимиты по постоянным и переменным расходам;

8 внутренних внутренних дистанционных тематических аудитов от материнской компании FOSS пройдено успешно;

7 обязательных годовых процедур внешнего аудита от компании АГК «Бетроен» с получением 7 положительных аудиторских заключений;

5 корпоративных командообразующих мероприятий за пределами Москвы: в Сочи, Завидово, Сорочанах и др. было подготовлено и интересно проведено.

Я благодарна FOSS и ООО «ФОСС Электрик» за бесценный опыт, знания и возможности роста, которые я получил за эти 7 лет.

Сегодня FOSS покидает Россию, что ставит передо мной новые карьерные задачи. А пока работаем и движемся вперед!

А какой у Вас опыт ? Сколько лет Вы работаете на текущем месте? Что было самым запоминающимся ? А какие ситуации , наоборот, и вспоминать не хотелось бы? Поделитесь своим мнением, пожалуйста!