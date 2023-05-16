Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Светлана Юлианис
Светлана Юлианис
Карьера бухгалтера

7 лет работы в FOSS. Опыт главного бухгалтера иностранной компании

Каждый год, в этот день я задумываюсь о том, как многое было сделано за это время, и какие новые знания и опыт вошли в мою жизнь.
107
7 лет работы в FOSS. Опыт главного бухгалтера иностранной компании
Карьерный юбилей - 7 лет работы в одной компании . Изображение создано нейросетью Kandinsky 2.0

Сегодня , 16 мая 2023 г. я отмечаю годовщину: 7 лет работы в FOSS в России! Это день, когда я задумываюсь о том, как многое было сделано за это время, и какие новые знания и опыт вошли в мою жизнь .

За эти 7 лет  мы,  в FOSS Россия, достигли многих ключевых показателей. И мы трудились, не покладая рук, чтобы их достичь. Результаты не заставили себя ждать :

  • уровень выручки увеличивался на 8-10% каждый год с 2016 по 2021 г.г.г,

  • коэффициент постоянных затрат ежегодно снижался при росте выручку;

  • а показатель NWC ,  чистый рабочий капитал, удерживался в пределах установленного лимита со стороны материнской компании.

Наш финансовый отдел участвовал в запуске новых продуктов в России, таких как: измерительные Приборы марки FOSS FT 3 и Infratec Nova, пакеты услуг Foss care, Smart care и цифровой сервис. Эти проекты потребовали от нас, бухгалтеров и финансистов, применения новых бухгалтерских знаний и специфики налогообложения ИТ-сервисов. Сегодня я действительно горжусь тем, как мы справились с этими вызовами и достигли совместных успехов в различных направлениях бизнеса ООО «ФОСС  Электрик».

 Сегодня не могу не отметить проект по внедрение в 2019 г. инструмента самообслуживания «Цифровой офис сотрудника».Так как у нас в компании 80% сотрудников имеют разъездной характер работы, возможность оперативной передачи информация о расходах крайне важна для подготовки ежемесячных отчетов. Да, мы это сделали за несколько месяцев до пандемии, не подозревая, как это многократно поможет нам в 2020 г. Приложение «Цифровой кабинет сотрудника»  позволяет дистанционно каждому сотруднику самостоятельно  вносить данные о расходах по авансовым отчетам , подавать заявления на отпуск и заявки на выдачу средств в подотчет на командировочные  расходы. Благодаря этому данные в месячную отчетность подпадают в режиме он-лайн, без задержек. Для полной легализации внутреннего безбумажного документооборота каждый сотрудник в нашей компании в 2019 г.  получил КЭП, усиленную квалифицированную подпись, которая позволяет подписывать документы любого уровня. Для ООО «ФОСС Электрик» внедрение цифрового кабинете существенно  повысило уровень удовлетворенности сотрудников. Я реально горжусь той работой, которую мы проделали в течение многолетнего подготовительного периода.

Наш финансово-административный отдел ООО «ФОСС Электрик»  внес огромный вклад в развитие FOSS в России, управляя эффективно дебиторской задолженностью, товарными остатками, авансами покупателей, контролируя постоянные расходы и выполняя другие ежедневные операции. За последние 7 лет я выполнила множество задач, включая ежедневную, ежемесячную и ежегодную финансовую отчетность: составление бюджета и прогнозов, а также другие важные обязанности по управлению финансами.

Мой опыт и статистические данные реализованных дел за последние 7 лет говорят сами за себя:

  • 85 ежемесячных закрытий произведено и составлено 85 ежемесячных балансов балансов (BS) и Отчетов о прибылях и убытках ( P&L), 85 раз заполнены электронных таблиц и слайды для ежемесячных управленческих отчетов;

  • 15 общих собраний в ООО «ФОСС Электрик» с подготовленными мною презентациями по ключевым финансовым показателям и освещением новаций перед коллегами в области налогообложения и бухгалтерского учета, имеющих отношение к бизнесу нашей компании.

  • 8 Годовых бюджетов было подготовлено и сдано перед материнской компанией, включая  лимиты по постоянным и переменным расходам;

  • 8 внутренних внутренних дистанционных тематических аудитов от материнской компании FOSS пройдено успешно;

  • 7 обязательных годовых процедур внешнего аудита от компании АГК «Бетроен» с получением 7 положительных  аудиторских  заключений;  

  • 5 корпоративных командообразующих мероприятий за пределами Москвы: в Сочи, Завидово, Сорочанах и др. было подготовлено и интересно проведено.

Я благодарна FOSS и ООО «ФОСС Электрик»  за бесценный опыт, знания и возможности роста, которые я получил за эти 7 лет.

Сегодня FOSS покидает Россию, что ставит передо мной новые карьерные задачи. А пока работаем и движемся вперед!

А какой у Вас опыт ? Сколько лет Вы работаете на текущем месте? Что было самым запоминающимся ? А какие ситуации , наоборот, и вспоминать не хотелось бы? Поделитесь своим мнением, пожалуйста!

Мое фото сегодня 16 мая 2023 г.
Светлана Юлианис

Светлана Юлианис

Главный бухгалтер в ФОСС Электрик

7 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип Сергей_Рязанов
    Сергей_Рязанов 2 часа назад

    Сергей РязановБухгалтер

    Много платили? 

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    Каритнка классная ) 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип ЗащитникБизнеса
ЗащитникБизнеса
Судебная практика по налоговым спорам

Мужья блогеров — соучастники по налоговым преступлениям?!Формирования новой судебно-следственной практики

Новая судебно-следственная практика по статье 198 УК. Продолжение истории с блогерами.

Мужья блогеров — соучастники по налоговым преступлениям?!Формирования новой судебно-следственной практики
91
Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

ЕНС стал отображаться в личных кабинетах, но это не радует бухгалтеров. Журнал «Клерк.Премиум» № 17/2023

Вдобавок ФНС уже активно рассылает требования. Чем дальше в лес, тем больше дров. Плюс наступает период отпусков, а это значит, что работы и вопросов у бухгалтеров только прибавится. Не хотите часами искать в интернете ответы? Поможет Клерк.Премиум.

ЕНС стал отображаться в личных кабинетах, но это не радует бухгалтеров. Журнал «Клерк.Премиум» № 17/2023
120
Поиск работы бухгалтеров

Вакансии дня на «Клерке»: свежее из Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

69
Логотип Вадим Петров
Вадим Петров
Налог на имущество организаций

Всю недвижимость бизнеса хотят облагать налогом. Новые поправки в НК

Налог на имущество организаций в отношении всех объектов, используемых в хозяйственной деятельности, нужно будет платить исходя из кадастровой стоимости. Соответствующие изменения планируют внести в Налоговый кодекс.

Всю недвижимость бизнеса хотят облагать налогом. Новые поправки в НК
126
Логотип «Контур»
«Контур»
Индивидуальный предприниматель

Как предпринимателю уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы в 2023 году

Единый налоговый платеж окончательно вошел в жизнь налогоплательщиков. Вносить ЕНП обязаны и организации, и индивидуальные предприниматели. Из-за введения ЕНП поменялся и порядок расчетов с бюджетом. Теперь платить взносы и уменьшать спецрежимные налоги нужно по особым правилам.

Как предпринимателю уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы в 2023 году
1
347
Логотип «Контур»
«Контур»
Индивидуальный предприниматель

Как индивидуальному предпринимателю уменьшить налог на ПСН в 2023 году

Чтобы уменьшить налог на Патентной системе налогообложения (ПСН), нужно посчитать страховые взносы ИП за себя и за работников. Но с 2023 года введен единый налоговый платеж, и схема уменьшения налога на ПСН изменилась. Разбираемся в новых правилах.

Как индивидуальному предпринимателю уменьшить налог на ПСН в 2023 году
188
Логотип AYShikhov
AYShikhov
Бюджетирование

Что еще ждать бюджетникам от Минфина в этом году. Благими намерениями вымощена дорога...

Благие намерения Минфина станут испытанием для руководителей, бухгалтеров и финансовых работников государственных и муниципальных учреждений. Рассмотрим, что запланировал Минфин, и что это значит.

Что еще ждать бюджетникам от Минфина в этом году. Благими намерениями вымощена дорога...
2
68
Читать еще