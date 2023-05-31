Российский интернет форум 2023: от экономики Рунета до слипкаста для бухгалтера. Что интересного было на РИФ?

Привет, друзья !
Российский интернет форум 2023 (РИФ 2023) состоялся на прошлой неделе в Подмосковье в пансионате Лесные дали в период 24-26 мая 2023. Это крайне познавательное и увлекательное мероприятие! Оно проводится в России с 1997 г. На форум приезжают специалисты IT — отрасли, рекламы и маркетинга, где единомышленники делятся опытом и экспертизой, развивают нетворкинг.
Приветственное послание участникам форума от М.В. Мишустина, Председателя Правительства РФ, было зачитано на церемонии открытия.
Я посетила это мероприятие и готова поделится несколькими тезисами и статистикой.
Экономика рунета — доклад, представленный агентством РАЕК.
Вклад экономики рунета в экономику России в 2022 г. составил 12,2 млрд. рублей, что на 29% относительно 2021 г., где
11, 4 млрд. руб. — электронная коммерция или +32% к 2021 г.
389,2 млн. руб. — маркетинг и реклама или -10% к 2021 г.
300,3 млн. руб. — инфраструктура и связь или +47% к 2021 г.
73,6 млн. руб. — цифровой контент или -52% относительно 2021 г.
В топ-5 самых дорогих компаний Рунета вошли: Яндекс, Wildberries, Ozon,1C, Лаборатория Касперского.
Прогноз на 2023 г. — это рост экономики рунета в диапазоне от 15% до 30% в зависимости от сегмента.
Лидеры среди социальных сетей в России:
В какой-либо социальной сети зарегистрировано 97,6% интернет-пользователей нашей страны, распределение в разрезе социальных сетей в %% :
86,4% — VK;
63.1% — Одноклассники;
49,5% — Instagram* (соцсеть запрещена в РФ);
34,9% — Tикток;
34,2% — Facebook;
15.8 — Twitter,
4% — ничего из перечисленного выше.
Таким образом, VK — это Лидер среди социальный сетей в России в 2023 по числу пользователей.
Телеграмм — не просто мессенджер, а полноценное медиа: на 1 февраля 2023 г. его аудитория в России превысила 50 млн человек.
Сайтостроительство в РФ :
— домен зоны. ru — сокращение в 2022 из-за проблем с оплатой в иностранные банки.
— Домен зоны рф — вырос в 2022 и продолжает рост в 2023 г.
4. Темы, которые горячо обсуждались экспертами:
ChatGpt и другие — конец рабочим местам или новые возможности?
Web3 нашего времени.
Настоящее и будущее соцсетей: цифры и тренды, пользователи и блогеры.
Новая информация, которую я услышала впервые на РИФ 2023
в РФ принят закон о маркировке интернет-реклама № 347-ФЗ, действует с 1 сентября 2022, где введены понятия: реестр интернет-рекламы, оператор рекламных данных, штрафы от 500 тыс. руб.
Yaapy, RRUS, LOOKY — о новые соцсети России.
Сервис «Профи» создал в 2022 г. Slipcast для многих профессий. Это подкасты для сна со звуками работы финансиста, бухгалтера, садовода, мастера по ремонту, парикмахера под расслабляющую музыку и голосом диктора.
РИФ — это событие, которое стоит посетить, если Вы хотите быть в курсе развития интернет-технологий и соцсетей, да и просто пообщаться в кругу единомышленников. Это классное мероприятие!
А Вы были на РИФ ? Вам интересна тема развития интернета в России и влияние технологий на бухгалтерскую профессию ? Какие Ваши прогнозы?
Комментарии2
Борис МальцевКлерк
Мы были, вот наш репортаж: https://www.klerk.ru/user/msneg/572116/
Региональные соцсети обречены на смерть, мне кажется
Светлана ЮлианисГлавный бухгалтерФОСС Электрик
Я не считаю,что региональные сети погибнут. Наоборот , их ждет новый качественный скачок в развитии, на мой взгляд.