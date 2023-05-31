Российский интернет форум 2023: от экономики Рунета до слипкаста для бухгалтера. Что интересного было на РИФ?

Российский интернет форум 2023 (РИФ 2023) завершил свою работу на прошлой неделе. Как развивается Рунет экономика ? Какая социальная сеть является лидером в России в 2023? Знаете ли вы, что такое слипкасты? Знаете ли вы, что уже создали слипкасты для бухгалтера, парикмахера и инженера?

Привет, друзья !

24 мая 2023 г. РИФ 2023. Зона доменов.

Российский интернет форум 2023 (РИФ 2023) состоялся на прошлой неделе в Подмосковье в пансионате Лесные дали в период 24-26 мая 2023. Это крайне познавательное и увлекательное мероприятие! Оно проводится в России с 1997 г. На форум приезжают специалисты IT — отрасли, рекламы и маркетинга, где единомышленники делятся опытом и экспертизой, развивают нетворкинг.

Приветственное послание участникам форума от М.В. Мишустина, Председателя Правительства РФ, было зачитано на церемонии открытия.

Я посетила это мероприятие и готова поделится несколькими тезисами и статистикой.

Экономика рунета — доклад, представленный агентством РАЕК.

Вклад экономики рунета в экономику России в 2022 г. составил 12,2 млрд. рублей, что на 29% относительно 2021 г., где

11, 4 млрд. руб. — электронная коммерция или +32% к 2021 г.

389,2 млн. руб. — маркетинг и реклама или -10% к 2021 г.

300,3 млн. руб. — инфраструктура и связь или +47% к 2021 г.

73,6 млн. руб. — цифровой контент или -52% относительно 2021 г.

В топ-5 самых дорогих компаний Рунета вошли: Яндекс, Wildberries, Ozon,1C, Лаборатория Касперского.

Прогноз на 2023 г. — это рост экономики рунета в диапазоне от 15% до 30% в зависимости от сегмента.

Лидеры среди социальных сетей в России:

В какой-либо социальной сети зарегистрировано 97,6% интернет-пользователей нашей страны, распределение в разрезе социальных сетей в %% :

86,4% — VK;

63.1% — Одноклассники;

49,5% — Instagram* (соцсеть запрещена в РФ);

34,9% — Tикток;

34,2% — Facebook;

15.8 — Twitter,

4% — ничего из перечисленного выше.

Таким образом, VK — это Лидер среди социальный сетей в России в 2023 по числу пользователей.

Телеграмм — не просто мессенджер, а полноценное медиа: на 1 февраля 2023 г. его аудитория в России превысила 50 млн человек.

Сайтостроительство в РФ :

— домен зоны. ru — сокращение в 2022 из-за проблем с оплатой в иностранные банки.

— Домен зоны рф — вырос в 2022 и продолжает рост в 2023 г.

4. Темы, которые горячо обсуждались экспертами:

ChatGpt и другие — конец рабочим местам или новые возможности?

Web3 нашего времени.

Настоящее и будущее соцсетей: цифры и тренды, пользователи и блогеры.

Новая информация, которую я услышала впервые на РИФ 2023

в РФ принят закон о маркировке интернет-реклама № 347-ФЗ, действует с 1 сентября 2022, где введены понятия: реестр интернет-рекламы, оператор рекламных данных, штрафы от 500 тыс. руб.

Yaapy, RRUS, LOOKY — о новые соцсети России.

Сервис «Профи» создал в 2022 г. Slipcast для многих профессий. Это подкасты для сна со звуками работы финансиста, бухгалтера, садовода, мастера по ремонту, парикмахера под расслабляющую музыку и голосом диктора.

РИФ — это событие, которое стоит посетить, если Вы хотите быть в курсе развития интернет-технологий и соцсетей, да и просто пообщаться в кругу единомышленников. Это классное мероприятие!

А Вы были на РИФ ? Вам интересна тема развития интернета в России и влияние технологий на бухгалтерскую профессию ? Какие Ваши прогнозы?