Как технологии меняют налоговый учет в РФ: мнение финансового эксперта

На сентябрьской конференции Контур Экстерн обсуждалось несколько актуальных тем, включая налоговый мониторинг, переход на машиночитаемые доверенности и новые решения для сдачи отчетности. О том, какие выводы я сделала пойдет рассказ в этой статье.

В Москве 19 сентября 2023 года состоялась конференция, посвященная налоговой и бухгалтерской отчетности. Организатором мероприятия выступила компания «Контур Экстерн» — оператор электронного документооборота. Я участвовала в конференции в режиме онлайн, но мне все было отлично «видно и слышно».

Какие темы освещались в этом году?

Налоговый мониторинг и перспективы развития

Новые решения от Контур для работы с отчетностью

Электронная подпись и безопасность в ЭДО

Машиночитаемые доверенности: переход, вопросы и трудности

КЦР: система управления электронными подписями компании

Какие IT-решения подойдут для онлайн-встреч и трансляций

Вся повестка вызвала большой интерес у участников. Было много обсуждений, вопросов и ответов, а также демонстраций новых возможностей от Контур. Все участники получили массу полезной информации и смогли обменяться опытом с коллегами.

Налоговый мониторинг, переход на машиночитаемые доверенности и новые автоматизированные решения для сдачи отчетности— три темы, которые были крайне актуальны и интересны для меня. Они посвящены налоговому учету, а налоговые риски и их предупреждение — это основной аспект в финансовом учете каждой компании.

Напомню, что налоговый мониторинг – это новая форма налогового контроля, которая проверяет правильность и своевременность уплаты налогов и сборов в режиме реального времени. В феврале 2020 г. Правительство РФ утвердило «Концепцию развития и функционирования в Российской Федерации системы налогового мониторинга».

Критерии перехода на налоговый мониторинг, обозначенные в Концепции :

3 млрд рублей по совокупной сумме доходов и активов и 300 млн. руб. как совокупная сумма налогов — действовали с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2021 г.;

1 млрд рублей по совокупной сумме доходов и активов и 100 млн. руб. как совокупная сумма налогов (с учетом НДФЛ и страховых взносов) – действуют с 01 января 2022 г.

В Концепции зафиксировано и положение о расширении перечня участников налогового мониторинга.

Что же сегодня на практике?

445 организаций РФ перешли на налоговый мониторинг (данные на сентябрь 2023 г.),

еще 95 организаций планируют это сделать в 2024 г.

Более 600 крупнейших компаний-налогоплательщиков уже вошли или планируют войти в данную систему в ближайшее время. Как правило, когда крупный бизнес принимает новые технологии, остальные компании последуют его примеру.

На конференции рассматривался вариант налогового мониторинга от Контур в форме налоговой витрины. Был приведен пример реализации налогового мониторинга на одном из коммерческих предприятий России.

Вывод 1

На мой взгляд, в будущем налоговый мониторинг будет охватывать большее количество организаций и поэтому к этому нужно готовиться уже сейчас. Как готовиться? Нужно начинать с ревизии результатов налоговых регистров, которые сегодня автоматически формируют учетные программы. Эта работа позволит отладить недочеты и настроить качественный учет между первичными документами и расчетом налога на прибыль. И так двигаться далее, по списку налогов, которые платит организация.

Тема машиночитаемых доверенностей, или как их еще называют — «МЧД», на конференции вызвала много вопросов. Это новая форма электронных документов, которые помогут сотрудникам организаций действовать от имени компании в юридически значимом электронном документообороте.

Что это такое и как это работает?

С 1 сентября 2023 года сотрудник организации сможет получить сертификат квалифицированной электронной подписи только как физическое лицо. Это означает, что для того, чтобы сотрудник мог подписывать электронные документы от имени организации, ему необходимо выпустить машиночитаемую доверенность, или «МЧД».

Каждая организация должна определить, каким сотрудникам нужна КЭП иМЧД. Например, МЧД потребуется для отправки отчетности, работы с контрагентами по ЭДО или отправки документов в ответ на требования по встречным проверкам от налоговых органов.

Машиночитаемая доверенность создается в сервисе операторов ЭДО и представлена в формате файла xml. Она подписывается электронной подписью руководителя компании и хранится в блок-чейн платформе ФНС. На сайте ФНС России создан сервис по проверке подлинности доверенности.

Вывод 2

Подтверждением данных налогового учета служат первичные учетные документы. Именно на основе МЧД будет проводиться проверка полномочий у подписантов первичных документов бизнеса через технологию распределенного реестра, формируя прозрачность информации обо всех сторонах и этапах сделок. МЧД позволяет создать в России среду цифрового доверия между бизнесом и контролирующими органами.

По собственному опыту скажу, что мы в компании не оформили МЧД , так как работаем по сертификатам сотрудников, оформленным до 01 сентября 2023 г. Позднее мы определим список сотрудников, кто вовлечен в отправку внешних документов по ЭДО и кому потребуется оформление МЧД. Полагаю, что внутренний реестр выпускаемых МЧД в компании станет обязательным элементом налогового учета компании.

Несколько новых автоматизированных сервисов добавилось в копилку автоматизации труда финансистов при отправке финансовой отчетности в налоговые и другие государственные органы. Среди них:

массовая отправка отчетности через Контур Экстерн.

Например, из декларации по налогу на прибыль головного подразделения можно отправить одновременно налоговые декларации в налоговые органы подразделений на основе данных Приложения № 5 к Листу 02;

автоматическая отправка квитанции о получении требования в ИФНС и которая происходит за 18 часов до истечения установленного срока при проставлении галочки в настройках «Автоотправка». У нас в программе включена эта функция, что очень удобно, поэтому отсчитывать срок для ручной отправки квитанции о получении «в течение 6 рабочих дней» больше не нужно;

возможность хранить данные отправленной отчетности , в расширенном виде, что позволяет легко открыть и увидеть содержимое данных, которые формировал или подписывал сотрудник, уволившийся из компании. Раньше эта функция была недоступна, что вызывало большие неудобства;

отправка отчетности в ЦБ РФ через ЭДО с сентября 2023 г.

Вывод 3

Эти изменения автоматизации при отправке финансовой отчетности в налоговые органы действительно впечатляют: сокращаетсяколичество ручной работы . Благодаря возможности выгрузки файлов налогоплательщика из своей учетной системы в базу отправки оператора ЭДО , финансистам освобождается время на другие задачи.

Кроме того, автоматическая отправка квитанции о получении требования в будущем ведет к упразднению документа «Квитанция о получении для отправки в ИФНС». Этот проект уже опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

И последнее, я заметила, что на конференции многие лекторы и участники использовали профессиональный сленг и сокращения, которые, по всей видимости, станут частью нашей повседневной жизни.

Например, фраза:

«Мы обсуждали по ВКС с коллегами вопрос МЧД и КЦР и поняли, что по ряду пунктов НПА ФОИВ отсутствуют»

для меня звучит необычно. Наблюдается рост популярности «аббревиатурного русского» — нового стиля языка. Особенно это заметно в среде налогов и ИТ.

Расшифровка:

ФОИВ — федеральные органы исполнительной власти, КЦР — корпоративный центр регистрации (для выпуска сертификатов электронной подписи), НПА — нормативно-правовой акт, МЧД — машиночитаемая доверенность и ВКС — видеоконференцсвязь.

Я считаю, что в целом, изменения в налоговом учете и отчетности в РФ сейчас тесно связаны с технологическими компаниями, которые на конференциях предлагают не только теорию, но и конкретные инструменты для реализации нововведений. Участие в конференциях от таких поставщиков становится более привлекательным и полезным для экспертов финансового учета, поскольку они получают не только информацию об изменениях в законодательстве, но и практические рекомендации по их внедрению. Была рада поделится с Вами новостями.