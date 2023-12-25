1С : обзор новинок и изменений в формах налоговой отчетности

Рассмотрим разнообразные темы, начиная от ЕНС, НДФЛ и взносов, и заканчивая ФСБУ 14, прослеживаемостью товаров, КЭДО и оформлением документов воинского учета.

13 декабря 2023 года прошел Предновогодний Единый онлайн-семинар компании 1С, который оказался насыщенным и информативным событием. В ходе семинара рассмотрены разнообразные темы, начиная от ЕНС, НДФЛ и взносов, и заканчивая ФСБУ 14, прослеживаемостью товаров, КЭДО и оформлением документов воинского учета.

Краткий обзор основных изменений, представленных на семинаре :

в НК РФ появилась новая статья № 284.12 «О личных фондах» ( 389-ФЗ от 31.07.2023).

Личный фонд — это унитарная некоммерческая организация, созданная гражданином или после смерти — нотариусом, и которая осуществляет управление переданным ей этим гражданином имуществом.

Личный фонд может быть создан нотариусом после смерти гражданина в соответствии с его завещанием (наследственный фонд).

Форма Расчета доли доходов личного фонда для целей применения льготной ставки по налогу на прибыль также утверждена, к применению с 01.01.2024 г.

Единый налоговый счет: с егодня всем организациям нужно выработать стратегию работы с налогами. Если раньше до 01.01.2023 г. налоговый орган был потребителем информации о налогах от налогоплательщика, то сейчас у ЕНС новая роль — это балансировщик бюджета РФ.

Утвердили форму Пояснений в связи с получением сообщения об исчисленных суммах некоторых налогов в электронном виде: для налога на имущество организаций, транспортного и земельного налога. Вступает в силу с 01.01.2024.

А также :

изменена декларация « Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранном организациям», где: добавлены новые строки 014 и 016 по банковскому контролю в строке 120 указывается курс рубля на дату выплаты дохода ( ранее на дату перечисления налога);

выпущены новые контрольные соотношения со стороны налогового ведомства , упрощающие проверку правильности заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль ( письмо ИФНС от 01.09.2023 г.);

изменен срок сдачи декларации по налогу на имущество, начиная с 2024 г. — не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодов .

Для декларации за 2023 г. срок остался прежний — до 25 марта 2024 г. Отчитаться за 2023 год необходимо только тем предприятиям, которые рассчитывают налог по среднегодовой стоимости. Если у компании на балансе кадастровая недвижимость, декларацию за 2023 год сдавать не нужно.

Темп обновления законодательства РФ крайне высок. На мой взгляд, нам, экспертам налогового и финансового учета, требуется планировать и выделять специальное время, например 30–60 мин. в неделю, для отслеживания новинок , чтобы «не выпадать из повестки изменений» и строить работу в соответствии с актуальными нормами правовой базы.

Как говорила Алиса из книги Льюиса Кэрол : «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!».