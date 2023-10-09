Эмодзи на службе бизнеса. Или как один смайлик помог наказать должника

Идеограммы и смайлики могут быть доказательствами в российских судах.

Ранее я еще шутил на эту тему в посте про канадского фермера Криса, который отправил смайлик и потерял $ 82 000.

А вот уже пример риска от смайлика для российского бизнеса прямиком из суда:

Между предприятиями был заключен договор купли-продажи мобильного киоска в виде ретро-фургона Volkswagen T1. Срок поставки определен конкретной датой.

Согласно договору, цвет отдельных частей фургона будет согласован в дополнительном соглашении.

В указанную дату фургон не был поставлен.

В итоге покупатель обратился в суд с требованием взыскать с поставщика сумму аванса на неполученную поставку.

Поставщик возражал — ведь дополнительное соглашение на цвет не было подписано!

Однако суды встали на сторону покупателя:

покупатель и продавец обсуждали характеристики товара в переписке в мессенджере (WhatsApp)

продавец направил покуп.ателю в электронном сообщении варианты цвета. На один из которых покупатель ответил эмодзи «палец вверх».

продавец не стал запрашивать уточнения либо дополнительную информацию, т.е. ему всё было ясно.

В итоге суд признал эмодзи в качестве согласия и констатировал:

В электронной переписке данный знак в обычном понимании подразумевает одобрение. В договоре была предусмотрена возможность электронной переписки и ее юридическая сила наравне с письменной формой, а также указаны телефонные номера.

Вывод-совет:

Переписка в мессенджерах и ее «неписанные» правила прочно вошли в нашу жизнь. И в коммерческую тоже.

Если бизнес-процессы на вашем предприятии подразумевают подобный способ коммуникации с заказчиками/исполнителями, желательно четко регламентировать его.

Опишите в договоре все каналы связи, правила их использования, доступ к ним сотрудников. Иначе жизнь сама сделает это за вас и без вас.

Либо прямо исключите такую возможность.

Проведите ликбез с сотрудниками и расскажите о последствиях ошибки. Ведь как показывает практика, многие не воспринимают электронную переписку как что-то серьезное, официальное и связанное с рисками

Владимир Данилевский, юрист. Юридический фишки для владельцев бизнеса и директоров в telegram-канале.