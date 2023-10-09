Эмодзи на службе бизнеса. Или как один смайлик помог наказать должника

Ранее я еще шутил на эту тему в посте про канадского фермера Криса, который отправил смайлик и потерял $ 82 000.
А вот уже пример риска от смайлика для российского бизнеса прямиком из суда:
Между предприятиями был заключен договор купли-продажи мобильного киоска в виде ретро-фургона Volkswagen T1. Срок поставки определен конкретной датой.
Согласно договору, цвет отдельных частей фургона будет согласован в дополнительном соглашении.
В указанную дату фургон не был поставлен.
В итоге покупатель обратился в суд с требованием взыскать с поставщика сумму аванса на неполученную поставку.
Поставщик возражал — ведь дополнительное соглашение на цвет не было подписано!
Однако суды встали на сторону покупателя:
покупатель и продавец обсуждали характеристики товара в переписке в мессенджере (WhatsApp)
продавец направил покуп.ателю в электронном сообщении варианты цвета. На один из которых покупатель ответил эмодзи «палец вверх».
продавец не стал запрашивать уточнения либо дополнительную информацию, т.е. ему всё было ясно.
В итоге суд признал эмодзи в качестве согласия и констатировал:
В электронной переписке данный знак в обычном понимании подразумевает одобрение.
В договоре была предусмотрена возможность электронной переписки и ее юридическая сила наравне с письменной формой, а также указаны телефонные номера.
Вывод-совет:
Переписка в мессенджерах и ее «неписанные» правила прочно вошли в нашу жизнь. И в коммерческую тоже.
Если бизнес-процессы на вашем предприятии подразумевают подобный способ коммуникации с заказчиками/исполнителями, желательно четко регламентировать его.
Опишите в договоре все каналы связи, правила их использования, доступ к ним сотрудников. Иначе жизнь сама сделает это за вас и без вас.
Либо прямо исключите такую возможность.
Проведите ликбез с сотрудниками и расскажите о последствиях ошибки. Ведь как показывает практика, многие не воспринимают электронную переписку как что-то серьезное, официальное и связанное с рисками
Владимир Данилевский, юрист. Юридический фишки для владельцев бизнеса и директоров в telegram-канале.
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