Как фаундер убыточного проекта оставил его на инвестора. ФРИИ vs Амплифер

Устав компании (стартапа) не запрещал участникам выйти из компании. Т.е. формально основатели ничего не нарушили, когда вышли из компании (кроме устных договоренностей, если таковые были).

Как правило, условием инвестиций в стартап выступает запрет фаундерам покидать компанию ДО выхода из нее инвестора. Это азбучная истина. Почему ФРИИ входил в Амплифер без такого условия – серьезный вопрос к команде, которая вела проект.

Между Фондом и основателями Амплифера не было заключено Акционерное соглашение о правилах совместного владения компанией на такой случай (во всяком случае ничего не указывает на его наличие).

Нередко именно в Акционерном соглашении содержатся договоренности, который стороны не захотели включать в общедоступным всему рынку документ – устав компании. Акционерное соглашение могло позволить Фонду «вернуть» основателя в компанию.