Владимир Данилевский
Инвестиции

Как фаундер убыточного проекта оставил его на инвестора. ФРИИ vs Амплифер

Венчурный фонд ФРИИ пытается вернуть в убыточный стартап его основателя. Уже через суд. И не получается. А как надо было.

Как развивались события

  • В 2020 году ФРИИ вложился в стартап Амплифер - сервис для публикации постов в популярных соцсетях в автоматическом режиме.

  • В начале 2023 года проект получил отрицательные показатели. И все три основатели стартапа вышли из проекта.

  • В итоге ФРИИ Инвест остался один в убыточном стартапе и с долей 4%.

     

Как оставить инвестора в убыточном проекте

  • Стартап был оформлен на базе «стандартного» ООО.

  • Фаундеры просто подали заявление о своем выходе из ООО.

Закон предусматривает порядок и последствия такой процедуры:

участник подает заявление о выходе из ООО —> его доля переходит к самому ООО —> ООО обязано выплатить вышедшему участнику стоимость доли —> доля, перешедшая к ООО, перераспределяется между оставшимися участниками либо продается.

  • В итоге владение компанией стало выглядеть так: ФРИИ – 4%, само ООО - 96% (владеет само собой).

Чего добивается Фонд

  • Сейчас Фонд хочет вернуть основателей, но не в проект (он уже финансово мертв), а в компанию – в юридическое лицо (ООО).

  • Фонд утверждает, что Фонд и лидер стартапа обсуждали добровольную ликвидацию проекта/компании, но основатель нарушил договоренности.

  • Фонд хочет вернуть основателей компанию, чтобы распределить обязанности по ликвидации компании.

  • Иначе всё организационное и финансовое бремя по ликвидации компании ляжет на Фонд, а при наличии долгов перед кредиторами – Фонд будет вынужден банкротить компанию, что будет еще дороже.

  • Суть искового требования Фонда – отменить выход основателя из компании и вернуть его в состав участников ООО.

По сути Фонд хочет сказать: «Так нельзя: основатель не должен бросать партнеров, не должен бросать неудачный стартап на инвестора, когда понял, что дела пошли плохо».

Что сейчас

  • Суды трех инстанций уже отказали Фонду возвращать основателя в проект/компанию.

  • Фонд продолжает борьбу и уже обратился в Верховный Суд с просьбой пересмотреть решения нижестоящих судов.

В чем ошибка ФРИИ как инвестора

(по моему мнению)

  • Устав компании (стартапа) не запрещал участникам выйти из компании. Т.е. формально основатели ничего не нарушили, когда вышли из компании (кроме устных договоренностей, если таковые были).

  • Как правило, условием инвестиций в стартап выступает запрет фаундерам покидать компанию ДО выхода из нее инвестора. Это азбучная истина. Почему ФРИИ входил в Амплифер без такого условия – серьезный вопрос к команде, которая вела проект.

  • Между Фондом и основателями Амплифера не было заключено Акционерное соглашение о правилах совместного владения компанией на такой случай (во всяком случае ничего не указывает на его наличие).

    Нередко именно в Акционерном соглашении содержатся договоренности, который стороны не захотели включать в общедоступным всему рынку документ – устав компании. Акционерное соглашение могло позволить Фонду «вернуть» основателя в компанию.

Как нужно делать правильно

  1. Если вы инвестор и планируете инвестиции в стартап, то обязательно договоритесь с фаундерами о периоде времени, когда они не могут покинуть проект (запрет на выход). Такой запрет не должен быть бессрочным. Он может быть выражен либо точным периодом: год, два, три. Либо условием-обстоятельством: например, до окупаемости инвестиции.

  2. На момент вашего первого транша в компании уже должен быть утвержден новый устав с запретом на выход.

  3. Акционерное соглашение между вами и фаундерами стартапа должно позволять вам блокировать любую попытку изменить такой устав (скорректировать правило о запрете выхода).

  4. Инвестору не обязательно быть акционером/участником компании, чтобы обеспечить такую свою защиту. Т.е. первый транш и запрет фаундерам на выход из проекта могут существовать до момента, когда инвестор станет акционером/участником компании.

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