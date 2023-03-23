Как фаундер убыточного проекта оставил его на инвестора. ФРИИ vs Амплифер

Как развивались события
В 2020 году ФРИИ вложился в стартап Амплифер - сервис для публикации постов в популярных соцсетях в автоматическом режиме.
В начале 2023 года проект получил отрицательные показатели. И все три основатели стартапа вышли из проекта.
В итоге ФРИИ Инвест остался один в убыточном стартапе и с долей 4%.
Как оставить инвестора в убыточном проекте
Стартап был оформлен на базе «стандартного» ООО.
Фаундеры просто подали заявление о своем выходе из ООО.
Закон предусматривает порядок и последствия такой процедуры:
участник подает заявление о выходе из ООО —> его доля переходит к самому ООО —> ООО обязано выплатить вышедшему участнику стоимость доли —> доля, перешедшая к ООО, перераспределяется между оставшимися участниками либо продается.
В итоге владение компанией стало выглядеть так: ФРИИ – 4%, само ООО - 96% (владеет само собой).
Чего добивается Фонд
Сейчас Фонд хочет вернуть основателей, но не в проект (он уже финансово мертв), а в компанию – в юридическое лицо (ООО).
Фонд утверждает, что Фонд и лидер стартапа обсуждали добровольную ликвидацию проекта/компании, но основатель нарушил договоренности.
Фонд хочет вернуть основателей компанию, чтобы распределить обязанности по ликвидации компании.
Иначе всё организационное и финансовое бремя по ликвидации компании ляжет на Фонд, а при наличии долгов перед кредиторами – Фонд будет вынужден банкротить компанию, что будет еще дороже.
Суть искового требования Фонда – отменить выход основателя из компании и вернуть его в состав участников ООО.
По сути Фонд хочет сказать: «Так нельзя: основатель не должен бросать партнеров, не должен бросать неудачный стартап на инвестора, когда понял, что дела пошли плохо».
Что сейчас
Суды трех инстанций уже отказали Фонду возвращать основателя в проект/компанию.
Фонд продолжает борьбу и уже обратился в Верховный Суд с просьбой пересмотреть решения нижестоящих судов.
В чем ошибка ФРИИ как инвестора
(по моему мнению)
Устав компании (стартапа) не запрещал участникам выйти из компании. Т.е. формально основатели ничего не нарушили, когда вышли из компании (кроме устных договоренностей, если таковые были).
Как правило, условием инвестиций в стартап выступает запрет фаундерам покидать компанию ДО выхода из нее инвестора. Это азбучная истина. Почему ФРИИ входил в Амплифер без такого условия – серьезный вопрос к команде, которая вела проект.
Между Фондом и основателями Амплифера не было заключено Акционерное соглашение о правилах совместного владения компанией на такой случай (во всяком случае ничего не указывает на его наличие).
Нередко именно в Акционерном соглашении содержатся договоренности, который стороны не захотели включать в общедоступным всему рынку документ – устав компании. Акционерное соглашение могло позволить Фонду «вернуть» основателя в компанию.
Как нужно делать правильно
Если вы инвестор и планируете инвестиции в стартап, то обязательно договоритесь с фаундерами о периоде времени, когда они не могут покинуть проект (запрет на выход). Такой запрет не должен быть бессрочным. Он может быть выражен либо точным периодом: год, два, три. Либо условием-обстоятельством: например, до окупаемости инвестиции.
На момент вашего первого транша в компании уже должен быть утвержден новый устав с запретом на выход.
Акционерное соглашение между вами и фаундерами стартапа должно позволять вам блокировать любую попытку изменить такой устав (скорректировать правило о запрете выхода).
Инвестору не обязательно быть акционером/участником компании, чтобы обеспечить такую свою защиту. Т.е. первый транш и запрет фаундерам на выход из проекта могут существовать до момента, когда инвестор станет акционером/участником компании.
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