Как звуковая реклама «обманула» три инстанции, но последнюю битву проиграла?

Верховный суд указал, что звуковая реклама на зданиях под запретом — даже если колонки не являются стационарными!

В сентябре 2023 года Верховный суд РФ рассмотрел весьма интересное дело, связанное со звуковой рекламой. Давайте разберемся, что там произошло.

История такова:

На стене кинотеатра в Якутске висел экран, на котором шла реклама.

Звук от этой рекламы доносился из колонок, стоявших на ступеньках кинотеатра, а не из динамиков экрана.

Специалисты по рекламе знают, что стационарная уличная звуковая реклама запрещена еще с августа 2021 года. Поэтому реакция местного УФАС не заставила себя ждать: владельцу рекламной конструкции тут же выдали предписание прекратить нарушение закона о рекламе. Логично, правда? Вот только компания, получившая это предписание, с такими доводами не согласилась и решила пойти дальше — в суд.

Юристы компании покреативили и выстроили следующую аргументацию:

Закон о рекламе запрещает звуковую рекламу, если звукотехническое оборудование закреплено на зданиях, строениях или сооружениях.

В нашем случае колонки не закреплены на здании, они просто стоят возле кинотеатра, и вовсе не являются стационарными.

Удивительно, но суды 3х инстанций с юристами согласились.

Скорее всего, к моменту подачи второй кассации компания уже праздновала победу , не ожидая дальнейшего разворота дела, так как Верховный суд редко пересматривает дела по существу.

Но на этот раз рекламодателю не повезло.

Верховный суд указал, что:

Запрет на звуковую рекламу с использованием оборудования на зданиях призван обеспечить тишину и покой граждан и создать благоприятную среду.

Синхронизация звука колонок и изображения на экране делает рекламу единым информационным объектом.

то, что колонки не установлены стационарно — не имеет значения.

Теперь у многих предпринимателей возникает вопрос: а как быть с передвижными громкоговорителями? Формально, они под закон не попадают, но градус народного недовольства порой не уступает стационарным звукам. Так что, возможно, в будущем нас ждут новые интересные судебные решения.

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