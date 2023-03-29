Налоговая реформа 2023: основные изменения в системе

Постарались в одной статье собрать самое основное.

Переход на единый налоговый платеж.

Появился ЕНС - единый налоговый счет (некоторые его применяли еще в 2022 г.), на который ЮЛ/ИП зачисляют деньги одним платежом, а налоговый орган распределяет их по различным направлениям: налоги, долги, страховые взносы.

На ЕНС не поступают перечисления за:

• подоходный налог с зарплаты иностранцев;

• госпошлину, по которой нет исполнительного листа;

• страховые взносы на травматизм.

Обязательные взносы перечисляют по одной платежке. На ЕНС к этим средствам могут присоединиться выплаты из бюджета: возврат по НДС, возмещение переплат, налоговый вычет.

Положительное сальдо единого налогового счета можно вернуть или зачесть.

Но что там творится вы просто так не узнаете. Прямого доступа к ЕНС нет. Только по запросу в налоговый орган.

Новые сроки.

В 2023 году появляется не только единый счет, но и новые даты для обязательных платежей и отправки отчетов.

Начнем с последней даты. Ее установили 25 числа месяца, следующего за контрольным периодом. Например, 25 апреля, 25 июля, 25 октября подают отчетность за I, II, III кварталы. Оплата счетов проходит в те же месяцы, но 28 числа.

В целом сроков много, можно в них запутаться даже опытным профессионалам. Хотели облегчить, а получилось очень запутано.

Новые сроки уплаты НДФЛ.

Установлены следующие сроки уплаты НДФЛ налоговым агентом: если налог удержан с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего, он должен быть перечислен не позднее 28-го числа текущего (речь идет об удержании НДФЛ с 23 января по 22 декабря); за период с 1 по 22 января: не позднее 28 января; за период с 23 по 31 декабря: не позднее последнего рабочего дня календарного года.

Особый порядок уплаты НДФЛ с декабрьской зарплаты за 2022 год Бухгалтерия должна заплатить НДФЛ с зарплаты работников: за период с 23 по 31 декабря: не позднее последнего рабочего дня календарного года. за период с 1 по 22 января: не позднее 28 января.

Отчетность по налогу на прибыль.

Декларацию по такому налогу по итогам года нужно сдать не позднее 25 марта года, следующего за отчетным. Декларация (расчет) за отчетный период подается также не позднее 25 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.

Появился Социальный фонд - Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования стали одним целым.

Уведомление о сумме авансов и налогов и взносов.

В ИФНС нужно подавать уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты.

Новый порядок возмещения НДС.

Если по итогам налогового периода сумма вычетов по НДС превышает общую сумму исчисленного налога, полученная разница (НДС, заявленный к возмещению) учитывается на едином налоговом счете (ЕНС). При этом заявить к возврату на расчетный счет или к зачету в счет будущих платежей налогоплательщик сможет только сумму, учтенную на ЕНС, которая сформирует положительное сальдо (в т. ч. путем возмещения НДС).

Продажа акций не облагается НДС.

Применяется нулевая ставка НДФ к налоговой базе по доходам от операций по реализации или от иного выбытия в 2022 году акций (долей) российских организаций, в отношении которого были установлены санкции, при условии владения или более одного года.

Законодательство о КИК.

В свете развития обмена информацией по CRS риски налоговых доначислений и штрафов по КИК усиливаются. При этом до 28 февраля действовала «четвертая волна» амнистии капиталов. Кто успел, тот молодец.

Российские договоры об исключении двойного налогообложения: происходят большие перемены.

Напомним, что в 2022 году Россия приостановила такой договор с Латвией, был денонсирован договор с Украиной, а также прекращен обмен налоговой информацией с рядом стран;

В планах заключить такие договоры с Оманом, а также обновить договоры с Турцией, Малайзией и ОАЭ. Также Оман, Казахстан и Мальдивы были включены в список по «автоматическому обмену информацией», а также обсуждалось возможное исключение ОАЭ из списка офшоров.

Автор: Малика Король, адвокатское бюро “ЭЛКО профи”