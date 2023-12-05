Есть резюме на HeadHunter? Перенесите данные в «Клерк» за один клик

Привет, меня зовут Вика, и я продакт-менеджер в «Клерке». Сегодня хочу рассказать про новый функционал в сервисе Клерк.Работа.
Как перенести данные из резюме на HeadHunter?
Всего несколько шагов:
Перейдите в форму создания резюме и авторизуйтесь.
Нажмите на кнопку «Перенести» в этом блоке.
Перейдите на hh.ru и выберите нужную вакансию для переноса.
Важно: проверьте, чтобы у резюме стояла видимость «Доступно только по прямой ссылке». Если будет стоять другая настройка, скорее всего данные перенести не получится, либо они импортируются частично.
После переноса можно сменить видимость на hh.ru на любую.
Проверьте данные в форме и введите недостающие при необходимости.
Опубликуйте!)
Теперь вы можете откликаться на вакансии из нашего каталога в один клик, а ваш профиль на Клерке станет более заметным для работодателей.
Комментарии1
Борис МальцевфаундерКлерк
Привет, Вика!