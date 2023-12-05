Логотип vtrishkina
vtrishkina
Поиск работы бухгалтеров

Есть резюме на HeadHunter? Перенесите данные в «Клерк» за один клик

Знаем, как иногда сложно заставить себя сесть и составить резюме, а когда уже составили, копировать из одной системы в другую нет никакого желания. Теперь можно перенести данные из резюме на HeadHunter в Клерк.Работа за один клик и сразу начать откликаться на вакансии.
48
Есть резюме на HeadHunter? Перенесите данные в «Клерк» за один клик

Привет, меня зовут Вика, и я продакт-менеджер в «Клерке». Сегодня хочу рассказать про новый функционал в сервисе Клерк.Работа.

Как перенести данные из резюме на HeadHunter? 

Всего несколько шагов:

  1. Перейдите в форму создания резюме и авторизуйтесь.

  2. Нажмите на кнопку «Перенести» в этом блоке.

    Скриншот из формы создания резюме в «Клерке»

  3. Перейдите на hh.ru и выберите нужную вакансию для переноса.

    Важно: проверьте, чтобы у резюме стояла видимость «Доступно только по прямой ссылке». Если будет стоять другая настройка, скорее всего данные перенести не получится, либо они импортируются частично.
    После переноса можно сменить видимость на hh.ru на любую.

    Скриншот из Headhunter: смена видимости резюме

  4. Проверьте данные в форме и введите недостающие при необходимости.

  5. Опубликуйте!)

Теперь вы можете откликаться на вакансии из нашего каталога в один клик, а ваш профиль на Клерке станет более заметным для работодателей.

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    34 минуты назад

    Борис МальцевфаундерКлерк

    Привет, Вика! 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Ипотека

Центробанк начал работать над лимитами по ипотеке

В 2024 году у банков появится ограничение на число ипотечных кредитов, которые они могут выдавать.

21
Логотип Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
Дробление бизнеса

Дарение между родственниками — опасная схема

Если провернуть дарение между родственниками ИП, удержаться на упрощенке не получится.

Дарение между родственниками — опасная схема
24

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Отпуска

Как заполнить график отпусков на 2024 год: образец + разъяснения Роструда

График отпусков на 2024 год надо составить и утвердить до 17 декабря 2023 года. Форма графика может быть свободная, но чаще всего используют унифицированную форму Т-7. Разберем некоторые нюансы.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
24
Логотип vtrishkina
vtrishkina
Поиск работы бухгалтеров

Есть резюме на HeadHunter? Перенесите данные в «Клерк» за один клик

Знаем, как иногда сложно заставить себя сесть и составить резюме, а когда уже составили, копировать из одной системы в другую нет никакого желания. Теперь можно перенести данные из резюме на HeadHunter в Клерк.Работа за один клик и сразу начать откликаться на вакансии.

Есть резюме на HeadHunter? Перенесите данные в «Клерк» за один клик
1
48
Бесплатно с Отпуска

Кому нужно предоставить отпуск по желанию: составляем график отпусков на 2024 год. Мини-курс

Рассказываем, кому в 2024 году нужно предоставить отпуск по желанию.

Кому нужно предоставить отпуск по желанию: составляем график отпусков на 2024 год. Мини-курс
11
Логотип QIWI Business
QIWI Business
Экологический сбор

Реестр утилизаторов отходов: будут ли в нём ломозаготовительные компании

Правительство ужесточает контроль над утилизацией отходов, меняет принципы расширенной ответственности производителей и формирует реестр утилизаторов. Разберём, стоит ли ломозаготовителям в нём регистрироваться и зачем.

Реестр утилизаторов отходов: будут ли в нём ломозаготовительные компании
11
Самозанятые

ИП на НПД не обязан применять онлайн-кассу

Самозанятые обязаны выдать клиенту чек, но формировать его надо не с помощью ККТ, а в приложении «Мой налог». Это касается, в том числе, ИП.

35

Записи вебинаров

691
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Когда подавать заявление на переход с УСН на ОСНО?

Добрый вечер, возник такой вопрос, чтобы перейти с УСН на ОСНО нужно подать заявление о переходе не позднее 15 января следующего года, могу ли я подать заявление в этом году, в конце декабря или мне нужно сделать это именно в следующем?

13

Как в 1С:Бухгалтерии 8 сформировать отчеты для руководителя

Бухгалтеры смогут быстро подготовить для руководителей отчеты по продажам. Теперь можно устанавливать свои варианты оформления сумм и подсвечивать красным отрицательные показатели.

83
Бесплатно с Индивидуальный предприниматель

Декларация при закрытии ИП на УСН: когда подать, как заполнить

После ликвидации ИП физлицо продолжает отвечать по долгам бизнеса, в том числе перед налоговой службой. Рассказываем, в какие сроки сдать и как заполнить ликвидационную декларацию ИП на УСН, чтобы уменьшить налог и избежать штрафов. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
56
Экономические преступления

ЦБ и Росфинмониторинг не дали вывести в теневой сектор 320 млрд рублей

Финансовая разведка ликвидировала 14 финансовых пирамид и 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей. 90% финансовых организаций работают в рамках закона и не отмывают деньги.

32
Аренда

Лизинг: что это такое, кому подходит и как его правильно оформить

Когда предпринимателю на время нужны оборудование или транспорт для бизнеса, он может их арендовать. Если они нужны надолго, обычно выгоднее их купить, даже если для этого придется взять кредит. Но получить кредит бывает не так просто. В этой ситуации удобнее воспользоваться такой услугой как лизинг. Правда, при этом нужно тщательно оценить возможные преимущества и риски.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
43
Пользователи интернета

На российских сайтах можно авторизоваться через зарубежные сервисы, но до 2025 года

С 1 января 2025 года авторизация на российских сайтах будет возможна только с помощью номера телефона, аккаунта на Госуслугах, Единой биометрической системы и электронной почты российских сервисов.

28
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Трудовое право

Самые частые нарушения трудового законодательства 2023. Какие ошибки не допускать в 2024

Здесь мы собрали самые частые нарушения при работе с персоналом, чтобы вы знали, на что обратить внимание, чтобы не допускать нарушения трудового законодательства.

Самые частые нарушения трудового законодательства 2023. Какие ошибки не допускать в 2024
68
Пользователи интернета

«ВКонтакте» адаптировала социальную сеть для людей с нарушением зрения

В интерфейсе мобильного приложения «ВКонтакте», в VK ID и в VK звонках появилась озвучка.

27
Социальная поддержка

Госдума в окончательном чтении приняла закон о занятости

Основной акцент в законе сделан на профилактику безработицы, поддержку безработных, участников СВО, инвалидов, предпенсионеров и детей-сирот. Также определены понятия «самозанятость» и «подходящая работа».

110
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Если у компании меняется адрес, то и отделение СФР тоже поменяется?

Здравствуйте! Коллеги, подскажите, пожалуйста, у организации сменился адрес, это теперь и отделение СФР поменяется? Мне отчитываться в другое отделение нужно или всё-таки в одно? Дозвониться никуда не могу 😒

22
Социальные пособия

Меняют правила расчета среднего заработка для справки в центр занятости

Работодатели будут считать средний заработок для пособия по безработице по новым правилам.

121
Трудовые отношения

Как отдыхаем в 2024 году: календарь

Сотрудников в 2024 году ждут две рабочие субботы в апреле и в ноябре, 10 дней новогодних каникул и длинные праздники в феврале и марте.

361
Ипотека

Льготная ипотека теперь будет действовать в Арктической зоне

Жители Арктических регионов смогут купить жилье в ипотеку под 2% годовых, максимальная сумма займа — 6 млн рублей.

59