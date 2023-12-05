Есть резюме на HeadHunter? Перенесите данные в «Клерк» за один клик

Знаем, как иногда сложно заставить себя сесть и составить резюме, а когда уже составили, копировать из одной системы в другую нет никакого желания. Теперь можно перенести данные из резюме на HeadHunter в Клерк.Работа за один клик и сразу начать откликаться на вакансии.

Привет, меня зовут Вика, и я продакт-менеджер в «Клерке». Сегодня хочу рассказать про новый функционал в сервисе Клерк.Работа.

Как перенести данные из резюме на HeadHunter?

Всего несколько шагов:

Перейдите в форму создания резюме и авторизуйтесь. Нажмите на кнопку «Перенести» в этом блоке. Скриншот из формы создания резюме в «Клерке» Перейдите на hh.ru и выберите нужную вакансию для переноса.



Важно: проверьте, чтобы у резюме стояла видимость «Доступно только по прямой ссылке». Если будет стоять другая настройка, скорее всего данные перенести не получится, либо они импортируются частично.

После переноса можно сменить видимость на hh.ru на любую. Скриншот из Headhunter: смена видимости резюме Проверьте данные в форме и введите недостающие при необходимости. Опубликуйте!)

Теперь вы можете откликаться на вакансии из нашего каталога в один клик, а ваш профиль на Клерке станет более заметным для работодателей.