Дайджест самых популярных постов Трибуны этой недели. Про алименты, путешествия и о том, как считать прибыль

Всем привет! Меня зовут Наталия Лукина, и я шеф-редактор «Трибуны», рубрики, где пользователи ведут свои личные блоги. Буду регулярно рассказывать вам что интересного происходит у нас. Погнали!

Очень обсуждаемый пост этой недели. «Открытие счета ребенку для алиментов. Можно так сделать?» Он собрало более 450 просмотров и 40 комментариев. Автор рассуждает на тему переживания отцов, что деньги на ребенка, некоторые мамы тратят на себя. И можно ли открыть ребенку счет для перечисления алиментов, если есть подозрения, что выплаты используются не по целевому назначению. Что под этим постом только не обсуждали… И ставки банка, и нерадивых родителей, и даже вазектомию. Можно смело запасаться попкорном.

В преддверии вторых майских праздников читателям отлично зашел пост по путешествия. «Инструкция для тех, кто едет в Стамбул первый раз». Автор рассказывает какие интересные места посетить и достопримечательности посмотреть. А также объясняет, что делать если внезапно отравился заморской едой. Очень полезный совет. Мне кажется, инструкция о том, как получить быстро и качественно медицинскую помощь должна быть в каждом путеводителе. Просто маст хэв! Пост набрал 682 просмотра и 12 комментариев.

И пост-бомба недели — «Зачем нужно считать прибыль каждого продукта. История из жизни». Новый автор Трибуны рассказала, что такое полная себестоимость продукции и что она в себя включает. И почему важно посчитать полную себестоимость продукта и как это влияет на общую прибыль. Казалось бы, абсолютно спокойная тема, но это только кажется! Более 1 тысячи просмотров и 76 комментариев.