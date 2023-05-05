Дайджест самых популярных постов Трибуны этой недели. Про алименты, путешествия и о том, как считать прибыль

Всем привет! Меня зовут Наталия Лукина, и я шеф-редактор «Трибуны», рубрики, где пользователи ведут свои личные блоги. Буду регулярно рассказывать вам что интересного происходит у нас. Погнали!
Очень обсуждаемый пост этой недели. «Открытие счета ребенку для алиментов. Можно так сделать?» Он собрало более 450 просмотров и 40 комментариев. Автор рассуждает на тему переживания отцов, что деньги на ребенка, некоторые мамы тратят на себя. И можно ли открыть ребенку счет для перечисления алиментов, если есть подозрения, что выплаты используются не по целевому назначению. Что под этим постом только не обсуждали… И ставки банка, и нерадивых родителей, и даже вазектомию. Можно смело запасаться попкорном.
В преддверии вторых майских праздников читателям отлично зашел пост по путешествия. «Инструкция для тех, кто едет в Стамбул первый раз». Автор рассказывает какие интересные места посетить и достопримечательности посмотреть. А также объясняет, что делать если внезапно отравился заморской едой. Очень полезный совет. Мне кажется, инструкция о том, как получить быстро и качественно медицинскую помощь должна быть в каждом путеводителе. Просто маст хэв! Пост набрал 682 просмотра и 12 комментариев.
И пост-бомба недели — «Зачем нужно считать прибыль каждого продукта. История из жизни». Новый автор Трибуны рассказала, что такое полная себестоимость продукции и что она в себя включает. И почему важно посчитать полную себестоимость продукта и как это влияет на общую прибыль. Казалось бы, абсолютно спокойная тема, но это только кажется! Более 1 тысячи просмотров и 76 комментариев.
Немного о «Трибуне» — уникальный практический контент. Здесь пользователи-эксперты ведут личные блоги и делятся своими знаниями с другими читатели. А читателей у «Клерка» более 7 миллионов в месяц! В блогах можно писать о чем угодно, главное – интересно. Можно рассказать о своей победе в судебном процессе, кейсах, опыте, проблемах, общении с налоговиками, поделиться новостями и обсудить злободневную тему. Если вы еще не завели у нас блог – присоединяетесь!
Комментарии6
Император Человечества
я не понял, а где пост игоря?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Какой именно?
Император Человечества
вот этот)
https://www.klerk.ru/user/igorkiselev/570283/
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
У Игоря кол-во комментариев и просмотров ниже, чем у авторов в этом посте) в другой раз))
Борис МальцевКлерк
А почему гиперссылка не работает?
Император Человечества
я просто копипастнул как текст, а не вставил через кнопку