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Налоговые проверки

Охота ФНС на блогеров продолжается. Блогера и актрису Настю Ивлееву начали проверять на неуплату налогов

ФНС потребовала от блогера Анастасии Ивлеевой разъяснений по вопросу неуплаты налогов. Под подозрение налоговиков попали рекламное агентство блогера и несколько десятков ИП и компаний.
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Охота ФНС на блогеров продолжается. Блогера и актрису Настю Ивлееву начали проверять на неуплату налогов
Изображение от freepik

Этой весной налоговики, похоже, решили стать главными ньюсмейкерами, устроив встряску всей блогсфере. На этот раз проверяют блогера Настю Ивлееву на неуплату налогов, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник. Информацию также подтвердил другой собеседник, знакомый с ситуацией. Ранее о проверках Ивлеевой сообщил Telegram-канал «Беспощадный Банкстер».

Под подозрения в неуплате налогов попали рекламное агентство Ивлеевой ООО «Ивлеева продакшн», а также еще 20 различных ИП и ООО, ассоциируемых с блогером.

12 мая компании «Ивлеева продакшн» пришло письмо от ФНС с требованием предоставить налоговую отчетность. МВД запросило у компании договоры, акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам и деловую переписку фирмы в период 2020-2022 гг.

В фирме блогерши уже начались какие-то странные движения: по данным KP.RU, всего за несколько дней до проверки налоговой Настя Ивлеева переписала свою фирму на управляющего: с 14 апреля к этому бизнесу Настя не имеет никакого отношения. Но ответственности за нарушения (если они были) это не снимает. ФНС будет проверять период, когда компанией «королева Рунета» руководила сама — 2020-2022 года.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

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