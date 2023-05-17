Охота ФНС на блогеров продолжается. Блогера и актрису Настю Ивлееву начали проверять на неуплату налогов

ФНС потребовала от блогера Анастасии Ивлеевой разъяснений по вопросу неуплаты налогов. Под подозрение налоговиков попали рекламное агентство блогера и несколько десятков ИП и компаний.

Этой весной налоговики, похоже, решили стать главными ньюсмейкерами, устроив встряску всей блогсфере. На этот раз проверяют блогера Настю Ивлееву на неуплату налогов, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник. Информацию также подтвердил другой собеседник, знакомый с ситуацией. Ранее о проверках Ивлеевой сообщил Telegram-канал «Беспощадный Банкстер».

Под подозрения в неуплате налогов попали рекламное агентство Ивлеевой ООО «Ивлеева продакшн», а также еще 20 различных ИП и ООО, ассоциируемых с блогером.

12 мая компании «Ивлеева продакшн» пришло письмо от ФНС с требованием предоставить налоговую отчетность. МВД запросило у компании договоры, акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам и деловую переписку фирмы в период 2020-2022 гг.

В фирме блогерши уже начались какие-то странные движения: по данным KP.RU, всего за несколько дней до проверки налоговой Настя Ивлеева переписала свою фирму на управляющего: с 14 апреля к этому бизнесу Настя не имеет никакого отношения. Но ответственности за нарушения (если они были) это не снимает. ФНС будет проверять период, когда компанией «королева Рунета» руководила сама — 2020-2022 года.