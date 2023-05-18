Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип nlukina
nlukina
Законопроекты

Госдума утвердила новые правила списания денег с ЕНС. НДФЛ будут списывать первым

Госдума сразу в трех чтениях одобрила поправки в НК, которые изменяют последовательность списания средств с единого налогового счета (ЕНС). НДФЛ будут списывать в первоочередном порядке.
40
Госдума утвердила новые правила списания денег с ЕНС. НДФЛ будут списывать первым

Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который меняет порядок списания средств с единого налогового счета. В первоочередном порядке будет списываться недоимка по НДФЛ — начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; затем НДФЛ — с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом; недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам — начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы — тоже с момента возникновения обязанности по их уплате; пени; проценты; штрафы, сообщает Интерфакс.

Документ с поправками №357275-8 в статью 45 НК был внесен в парламент 11 мая. Авторы — группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В пояснительной записке к законопроекту чиновники указали, что НДФЛ — основной источник налоговых доходов региональных бюджетов. При этом введение единого срока уплаты налоговых платежей и отвлечение НДФЛ на погашение недоимок по иным налогам приводит к неравномерному поступлению средств в бюджеты.

Сейчас денежные средства, перечисленные в рамках ЕНП на единый налоговый счет, могут быть списаны в следующем порядке: недоимка — начиная с наиболее раннего момента ее выявления; налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы — с момента возникновения обязанности по их уплате, пени, проценты, штрафы.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

9 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    22
    Логотип nlukina
    nlukina
    Законопроекты

    Госдума утвердила новые правила списания денег с ЕНС. НДФЛ будут списывать первым

    Госдума сразу в трех чтениях одобрила поправки в НК, которые изменяют последовательность списания средств с единого налогового счета (ЕНС). НДФЛ будут списывать в первоочередном порядке.

    Госдума утвердила новые правила списания денег с ЕНС. НДФЛ будут списывать первым
    40
    Логотип Антон Свирякин
    Антон Свирякин
    Налоговые проверки

    Алгоритм действий при запросе налоговой инспекцией документов и информации у налогоплательщика в 2023 году

    Что необходимо знать налогоплательщику, когда налоговая истребует у него документы или информацию, которую не имеет права истребовать?

    Алгоритм действий при запросе налоговой инспекцией документов и информации у налогоплательщика в 2023 году
    120
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтерский аутсорсинг

    Что должен знать каждый бухгалтер, если захотелось уйти в аутсорс

    Когда-нибудь любому бухгалтеру надоедает найм, душный офис и зловредная Нина из отдела продаж, от которой не дождешься документов. Рассказываем, как начать работать на себя удаленно, какие плюсы, минусы и где искать клиентов.

    Что должен знать каждый бухгалтер, если захотелось уйти в аутсорс
    1
    153
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Кредитование

    Как и зачем бизнесу обеспечивать кредит? Лайфхаки, как подготовить залог

    В рекламе кредитов, как правило, упор делают на сумму, процентную ставку, цели и иногда сроки. Про обеспечение — ни слова, хотя примерно 50% потенциальных заёмщиков испытывают трудности при получении денег именно из-за залога. Рассказываем о том, как банки оценивают залог и как заранее подготовиться к сделке, сэкономив время и нервы.

    Как и зачем бизнесу обеспечивать кредит? Лайфхаки, как подготовить залог
    21
    Логотип nlukina
    nlukina

    В ТПП хотят немедленно начать онлайн-торговлю алкоголем. Соответствующее предложение уже направлено в Совфед

    Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) призывает принять закон о продаже алкоголя онлайн, не дожидаясь конца эксперимента по продаже отечественных вин через сайт Почты России. Если этого не сделать, то на рынке закрепятся нелегальные продавцы спиртным, заявляют эксперты.

    В ТПП хотят немедленно начать онлайн-торговлю алкоголем. Соответствующее предложение уже направлено в Совфед
    17
    97
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Особенности использования Российских водительских прав в Сербии. Процедура покупки и оформления автомобиля

    Для российских граждан, проживающих или временно находящихся в Сербии, важно быть осведомленными о специфических требованиях, связанных с использованием российских водительских прав и процедурой покупки и оформления автомобиля. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты этих вопросов.

    Особенности использования Российских водительских прав в Сербии. Процедура покупки и оформления автомобиля
    1
    24
    Читать еще