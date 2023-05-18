Госдума утвердила новые правила списания денег с ЕНС. НДФЛ будут списывать первым

Госдума сразу в трех чтениях одобрила поправки в НК, которые изменяют последовательность списания средств с единого налогового счета (ЕНС). НДФЛ будут списывать в первоочередном порядке.

Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который меняет порядок списания средств с единого налогового счета. В первоочередном порядке будет списываться недоимка по НДФЛ — начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; затем НДФЛ — с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом; недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам — начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы — тоже с момента возникновения обязанности по их уплате; пени; проценты; штрафы, сообщает Интерфакс.

Документ с поправками №357275-8 в статью 45 НК был внесен в парламент 11 мая. Авторы — группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В пояснительной записке к законопроекту чиновники указали, что НДФЛ — основной источник налоговых доходов региональных бюджетов. При этом введение единого срока уплаты налоговых платежей и отвлечение НДФЛ на погашение недоимок по иным налогам приводит к неравномерному поступлению средств в бюджеты.

Сейчас денежные средства, перечисленные в рамках ЕНП на единый налоговый счет, могут быть списаны в следующем порядке: недоимка — начиная с наиболее раннего момента ее выявления; налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы — с момента возникновения обязанности по их уплате, пени, проценты, штрафы.