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  • Новые налоговые льготы. Депутаты предложили освободить многодетных и родителей-одиночек от транспортного налога
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Транспортный налог у физлиц

Новые налоговые льготы. Депутаты предложили освободить многодетных и родителей-одиночек от транспортного налога

Группа депутатов от ЛДПР предложила освободить тех, кто имеет трех и более детей от транспортного налога. Также льготы предлагают ввести для родителей-одиночек. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.
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Новые налоговые льготы. Депутаты предложили освободить многодетных и родителей-одиночек от транспортного налога

Партия ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается освободить от уплаты транспортного налога многодетных родителей. По мнению чиновников, данная норма «позволит улучшить благосостояние многодетных семей и семей, в которых имеется единственный родитель», пишут РИА Новости.

Также чиновники предлагают освободить от уплаты транспортного налога единственного родителя, воспитывающего несовершеннолетнего ребенка. Но при условии, что второй родитель либо умер, либо пропал без вести, либо не указан в свидетельстве о рождении. 

По заявлению депутатов льгота может распространяться только на одну легковую машину или микроавтобус мощностью до 150 л.с.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 3611 части второй НК РФ, согласно которому субъектам Российской Федерации при установлении налоговых льгот следует предусматривать возможность освобождения от уплаты транспортного налога лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также единственных родителей (второй родитель умер, пропал без вести, не указан в свидетельстве о рождении), воспитывающих несовершеннолетнего ребенка (детей)», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Напомним, что транспортный налог и льготы на него устанавливают региональные власти. Некоторые региональные власти уже сейчас, без прямого указания налогового кодекса такие льготы для многодетных семей предоставляют. Так, например, в Москве от транспортного налога освобождается один из родителей (усыновителей) в многодетной семье — за одно транспортное средство. И если для всех остальных категорий граждан в столице льгота не распространяется на автомобили мощностью более 200 л.с., то к многодетному родителю такое ограничение не относится, пишет Российская газета.

А вы сколько за своего железного коня вносите в бюджет сейчас?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

10 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 1 час назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    одинокий родитель - это не семья, это неполноценный член общины

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
nlukina

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Транспортный налог у физлиц

Новые налоговые льготы. Депутаты предложили освободить многодетных и родителей-одиночек от транспортного налога

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