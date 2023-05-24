С 1 июля 2023 года в России повысят МРОТ. Не забудьте внести изменения в документы

С 1 июля 2023 года в России повышается минимальный размер оплаты труда. Об этом стало известно по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Предположительно МРОТ в России составит 17 866,2 руб. Напомним, в какие документы следует внести изменения.

МРОТ увеличат к 1 июля 2023 года, об этом стало известно по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

А это значит, в ближайшее время работодателям придется внепланово поднять зарплаты. Новое повышение МРОТ будет дополнительным стимулом повышения уровня доходов россиян. Пока точно неизвестно на сколько процентов увеличат МРОТ, так как проект закона еще не готов. Но можно предположить по предыдущим индексациям. Действующий МРОТ с 1 января 2023 года — 16 242 руб. В 2022 году он был проиндексирован на 6,3%, с 15 279 руб. до текущего значения. В прошлом году уже было летнее повышение минимальной зарплаты: ее увеличили с 13 890 руб. до 15 279 руб. Рост составил 10%. Логично предположить, что аналогичное повышение нас ждет с июля 2023. Если наши предположения верны, то минимальные выплаты сотрудникам составят 17 866,2 руб.

Что сделать в связи с увеличением МРОТ

То, что повышение будет — уже ясно. А это значит, что придется поднять уровень оклада сотрудникам, по-новому рассчитывать больничные, внести изменения в локальные акты. Подготовили для бухгалтеров напоминалку, что в этой связи надо сделать.

Внести изменения в локальные акты компании, где прописан прежний МРОТ.

Внести изменения в трудовые договоры, если у кого-то зарплата нижу МРОТ, то ее надо понять.

Не забыть, что новую сумму надо будет учесть при расчете больничных, декретных и отпускных.

Что будет если зарплату не повысить до нового МРОТ

Если работодатель проигнорирует обязанность повысить оплату труда работникам до проиндексированного размер МРОТ, то компании будут грозить штрафы п. 6 ст. 5.27 КоАП.

Для организаций — от 30 до 50 тыс. руб.

Для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб.

По данным Росстата в России проживает 75 миллионов человек трудоспособного возраста и около 1 500 000 работников получают зарплату на уровне МРОТ или даже меньше.