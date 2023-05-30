Новые правила ведения персонифицированного учета. Какие моменты надо учесть?

Какие бывают ОФЗ и что значат их номера? Классификация облигаций

Хочешь, такой, купить ОФЗ, а их так много разных, что не понимаешь, чем они отличаются. Но на самом деле всё проще, чем кажется, а по номеру выпуска уже сразу можно понять, это ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК, ОФЗ-АД или ОФЗ-ИН. Разве что ОФЗ-н не сможете опознать, потому что на бирже их нет (они же для населения, а население, как мы знаем, на биржах не водится).