Новые правила ведения персонифицированного учета. Какие моменты надо учесть?

Инструкция по ведению персонифицированного утверждена приказом Минтруда от 03.04.2023 № 256н и вступает в силу со 2 июня 2023 года.
В числе изменений следующие пункты:
При приеме на работу гражданина (как по трудовому договору, так и по договору ГПХ), на которого не открыт индивидуальный лицевой счет, работодатель должен зарегистрировать его в системе персучета СФР. Для этого нужно подать анкету по форме АДВ-1. Ее необходимо представить в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема сотрудника на работу или заключения с ним соответствующего договора ГПХ.
Предусмотрены всего два способа подачи сведений персучета — в бумажном виде или в электронном виде с электронной подписью (возможно через госуслуги или ЛК), подача сведений через сайт СФР и МФЦ больше не работает. Конкретный способ сдачи зависит от количества работников. Если количество сотрудников больше 10 человек — сведения надо сдавать в электронной форме. При меньшем числе работодатель может представлять сведения как в электронном виде, так и на бумажном носителе.
Уточнена дата, в которую считается полученным уведомление СФР об ошибках в персонифицированной отчетности (от неё считается 5-дневный срок на исправления): если уведомление было отправлено по ТКС — это дата, подтвержденная оператором ЭДО или СФР, если в личный кабинет страхователя — дата размещения в личном кабинете.
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