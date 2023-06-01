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Налог на имущество физических лиц

Срок уплаты имущественных налогов предлагают перенести. За землю и квартиру предлагают платить до 1 июля

Срок уплаты имущественных налогов предлагают перенести с 1 декабря на 1 июля. Инициатива поступила в Госдуму от башкирских депутатов, наша редакция подозревает, что вряд ли этот законопроект поддержат.
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Срок уплаты имущественных налогов предлагают перенести. За землю и квартиру предлагают платить до 1 июля

Госсобрание — Курултай Башкирии внесло в Госдуму предложение перенести срок уплаты двух имущественных налогов физлиц: на землю и на имущество. Транспортный налог их не заинтересовал. По мнению авторов законопроекта изменения будут способствовать сбалансированности региональных и местных бюджетов и приведут к равномерной их наполняемости. Так налог быстрее попадет в местный бюджет.

Транспортного налога поправки почему-то не касаются, хотя сейчас все три налога платятся одновременно — до 1 декабря. Логику депутатов в этом вопросе мы не поняли. Если есть мысли — поделитесь, пожалуйста.

Председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев, комментируя законопроект, заявил, что из-за уплаты налогов физлиц только в конце года местные бюджеты не получают значительную часть средств в течение года, когда нужно финансировать расходы, пишет РБК.

«Поздний срок уплаты данных налогов лишает сельские бюджеты необходимого объема средств для планомерного финансирования расходных обязательств. Этот шаг положительно скажется на финансовой устойчивости сельских территорий», — сказал Толкачев.

Конечно, бывает все, но нам кажется, что этот законопроект не найдет поддержку в Госдуме. Если вспомнить, с какими скрипами утверждали нынешние сроки уплаты налогов для физиков, вряд ли депутаты захотят начинать песенку с самого начала. А вы как думаете?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

25 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип бух2007
    бух2007
    4 минуты назад

    Транспортного налога поправки почему-то не касаются,

    Известно почему. Транспортный - это региональный бюджет. А они о местном пекутся

    нам кажется, что этот законопроект не найдет поддержку в Госдуме.

    Без сомнения. Они уже придумали, как сдвинуть срок, не сдвигая его))

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