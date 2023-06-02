Дайджест самых-самых постов Трибуны этой недели. Про АУСН, личные деньги на расчётном счёте бизнеса и промежуточные уведомления по НДФЛ

Первая рабочая неделя лета подходит к концу. Ура! По пятницам мы, как всегда, подводим итоги. Публикуем еженедельный дайджест самых топовых постов Трибуны этой недели. Напоминаю, выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.

Всем привет! Продолжаю рассказывать, что интересного происходит у нас в постах в Трибуне. Поехали!

Пост «Эксперимент с АУСН удался. Спецрежим распространят на все регионы» собрал 2,1 тыс. просмотров и 5 комментариев. В посте идет речь о режиме АУСН, который по мнению Егорова отлично себя показал во время эксперимента. Поэтому скоро налог запустят во всех регионах. Сейчас АУСН применяют вМоскве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Видимо, Даниил Егоров настолько себя дискредитировал с ЕНС, что наши пользователи отнеслись не только со скептицизмом к его восторгу, но и даже начали переживать, а не обманывают ли их снова.

Пост «Вносите личные деньги на расчётный счёт бизнеса? Каковы последствия» автора Татьяны Ильиной собрал 3,600 просмотров и 5 комментариев. В посте шла речь про судебное решение, где налоговики доказывали, что предприниматель сокрыл выручку и требовали доначислить налоги с этой предполагаемой выручки. ИП внёс на расчётный счёт «личных средств» на сумму 434,8 млн. руб. В суде ИП он заявил, что ведёт только учёт доходов и расходов для расчёта УСН. И в результате налоговая применила расчётный метод. Автор пишет, что законодательство не запрещает вносить ИП личные средства на расчётный счёт, но не стоит забывать о налоговых рисках, связанных с этим. Наши пользователи полностью ее поддержали.

Пост «Нововведения от Минфина. С июня компании должны подавать промежуточные уведомления по НДФЛ» собрал 13 тыс. просмотров и 85 комментариев. Что совершенно не удивительно, учитывая, какую «свинью» подложил бухгалтерам Минфин. Министерство выпустило письмо с изменениями по НДФЛ, в котором написало, что у компаний появится еще одно промежуточное уведомление по этому налогу. И уже с июня придется сдавать уведомления дважды в месяц. Что тут началось!

Пользователи возмущены до предела!

Но находят в себе силы даже на шутки

Сошлись во мнение, что выходные им больше не нужны!

Вот такая веселая у нас была неделя. Подписывайтесь на авторов! Пишите комментарии, заводите свой блог! Всем отличных выходных!