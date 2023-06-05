Подать в суд можно будет через Госуслуги. Скоро заработает сервис «Правосудие онлайн»

Минцифры планирует внедрить на портале Госуслуг возможность обращаться в судебные инстанции и получать доступ к делу через сервис «Правосудие онлайн».

Суперсервис «Правосудие онлайн» планируют интегрировать с порталом Госуслуг. Благодаря этому россияне смогут через портал участвовать в судебных процессах, подать иск, изучить документы другой стороны процесса. Такой подход упростит и ускорит обращение в суд гражданам, нуждающимся в судебной защите. Об этом пишет «Парламентская газета».

С ростом числа продвинутых пользователей в судопроизводстве растут и запросы по расширению сервисов.

«Человек уже привык, что практически любые вопросы с государственными структурами решается через портал Госуслуг. Соответственно, подачу заявления в суды разумно упростить и организовать здесь же. Особенно если учесть, что на портале хорошо организована информационная поддержка и сопровождение», — сказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Огуряев в Совете Федерации на круглом столе, посвященном цифровизации судопроизводства.

Интеграция суперсервиса позволит соотечественникам, помимо подачи исковых заявлений, получать судебные уведомления и решения в электронном виде, знакомиться с материалами дела без необходимости посещения суда, а также участвовать в судебном процессе в режиме веб-конференции, пройдя биометрическую идентификацию.

«Количество пользователей, которые проходят через портал Госуслуг, колоссально, и люди хорошо это воспринимают, потому что это лишний канал в получении информации. В почтовые ящики практически никто уже не заглядывает», — отметил заместитель министра.