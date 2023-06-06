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Реквизиты первички

Изменился состав сведений путевого листа. Компании нужно вносить больше сведений о водителе

В путевом листе с 1 сентября 2023 года нужно указывать дополнительные сведения о водителе. Не забудьте внести изменения!
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Изменился состав сведений путевого листа. Компании нужно вносить больше сведений о водителе

Минтранс обновил состав сведений путевого листа и порядок его оформления (приказ Минтранса от 05.05.2023 № 159). Уже с 1 сентября 2023 года путевой лист надо будет заполнять по новым правилам.

Что изменилось?

  • в сведениях о водителе помимо прочего надо будет указывать СНИЛС, а также серию, номер и дату выдачи водительского удостоверения;

  • в новых правилах прописано право работодателя оформить один путевой лист на один рейс, если его длительность больше рабочего дня или смены сотрудника, либо сразу на несколько рейсов, если водитель за смену сделает несколько поездок.

  • разрешат изменять сведения о водителях, марках, моделях прицепов (полуприцепов) и их регистрационных номерах, если формируют электронный путевой лист.

Обязательной формы бланка путевого листа нет. Её можно разработать самостоятельно, взяв за основу типовую межотраслевую форму № 3 (утв. постановлением Госкомстата от 28.11.1997 № 78). Образец бланка путевого листа закрепляют в учетной политике.

Напомним, что путевой лист можно составить не только на бумаге, но и в электронном виде. Это делает собственник/владелец. В случае использования электронного путевого листа перевозчик или водитель должен предоставить грузоотправителю для сверки подтверждение формирования электронного путевого листа и его реквизиты. Отметки о медосмотре в электронном путевом листе медработник заверяет усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью, которая создана на Госуслугах.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

25 подписчиков

Комментарии

8
  • Логотип ZZZhanna
    ZZZhanna 27 минут назад

    Жанна

    а зачем СНИЛС? 

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 23 минуты назад

      Главный бухгалтер

      а зачем СНИЛС? 

      ну а что бы ещё добавить? надо же что бы как можно больше всего было! всё же идёт к упрощению

    • Логотип nlukina
      nlukina 16 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      чтоб не расслаблялись, видимо 

      • Логотип ZZZhanna
        ZZZhanna 13 минут назад

        Жанна

        тогда надо еще девичью фамилию матери добавить

        • Логотип nlukina
          nlukina 10 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          Не подсказывает им!))) 

          • Логотип biyabem775
            biyabem775 8 минут назад

            alex

            у них там своих подсказчиков хватает.

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 5 минут назад

          Главный бухгалтер

          там большой ещё простор: характеристика, родословная, анкета, оценки в школе.... обязательно нужно приложить справку из ОВД о не судимости и не привлечении датированной не позднее вчерашнего дня, .... энцефалограмма мозга при каждом выезде.....

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 5 минут назад

      Ирина

      Ещё надо бы указать №  полиса МС, данные жены, если не женат, то ближайшего родственника, если нет родственников, то соседа, если нет соседа, то бомжа, который живет в вашем подвале

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