Изменился состав сведений путевого листа. Компании нужно вносить больше сведений о водителе

В путевом листе с 1 сентября 2023 года нужно указывать дополнительные сведения о водителе. Не забудьте внести изменения!

Минтранс обновил состав сведений путевого листа и порядок его оформления (приказ Минтранса от 05.05.2023 № 159). Уже с 1 сентября 2023 года путевой лист надо будет заполнять по новым правилам.

Что изменилось? в сведениях о водителе помимо прочего надо будет указывать СНИЛС, а также серию, номер и дату выдачи водительского удостоверения;

в новых правилах прописано право работодателя оформить один путевой лист на один рейс, если его длительность больше рабочего дня или смены сотрудника, либо сразу на несколько рейсов, если водитель за смену сделает несколько поездок.

разрешат изменять сведения о водителях, марках, моделях прицепов (полуприцепов) и их регистрационных номерах, если формируют электронный путевой лист.

Обязательной формы бланка путевого листа нет. Её можно разработать самостоятельно, взяв за основу типовую межотраслевую форму № 3 (утв. постановлением Госкомстата от 28.11.1997 № 78). Образец бланка путевого листа закрепляют в учетной политике.

Напомним, что путевой лист можно составить не только на бумаге, но и в электронном виде. Это делает собственник/владелец. В случае использования электронного путевого листа перевозчик или водитель должен предоставить грузоотправителю для сверки подтверждение формирования электронного путевого листа и его реквизиты. Отметки о медосмотре в электронном путевом листе медработник заверяет усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью, которая создана на Госуслугах.