Новые правила расчёта платы за НВОС. За что еще нужно будет платить?

В порядок расчета платы за НВОС добавили требования по плате за побочную продукцию и вскрышные породы, которые признают отходами. Правила вступят в силу уже с 1 сентября 2023 года.

Правительство в текущем году своим постановлением от 31.05.2023 № 881 внесло изменения в предыдущие правовые акты. В порядок расчета за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) добавили требования по плате за побочную продукцию и вскрышные породы, которые признают отходами.

Изменения касается случаев, когда побочные продукты производства, животноводства и недропользования признают отходами. Для всех видов платёжная база и повышающие коэффициенты свои. Например, в случае хранения побочного продукта в местах для отходов взимается плата по базовой ставке с коэффициентом 52, если нарушение длилось больше 11 месяцев.

Также в правила включили особенности расчёта платы для каждой категории объектов НВОС. Плату начнут рассчитывать исходя из разрешений, которые действуют на объекте. Кроме этого новый порядок изменил расчет платы при изменении категории объекта НВОС. Например, если в текущем году объект сменил II категорию на I категорию, то плату за НВОС за этот период следует исчислять на основании ДВОС.

Напомним, что должна содержать ДВОС