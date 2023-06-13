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  • Таксисты смогут работать не более 8 часов в день. Утверждены новые нормы рабочего времени и отдыха таксистов
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Охрана труда

Таксисты смогут работать не более 8 часов в день. Утверждены новые нормы рабочего времени и отдыха таксистов

Правительство утвердило нормы рабочего времени и правила учета рабочего времени для таксистов физиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа легковым такси. Работать по новым нормам таксисты начнут уже 1 сентября.
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Таксисты смогут работать не более 8 часов в день. Утверждены новые нормы рабочего времени и отдыха таксистов
фото freepik.com

С 1 сентября 2023 года таксисты-физлица будут применять новые нормы рабочего времени и правила учета рабочего времени. Правительство постановлением от 02.06.2023 № 908 утвердило новые нормы рабочего времени и времени отдыха таксистов. Они будут действовать с 1 сентября 2023 года до 1 марта 2029 года.

По новым правилам продолжительность рабочего времени таксистов должна составлять не более 40 часов в неделю. А продолжительность ежедневного рабочего времени при пятидневной рабочей неделе не должна превышать 8 часов. Это время можно будет увеличить, но не более, чем на 2 часа (надо завершить заказ). Еженедельный отдых – не менее 45 часов подряд.

Учет рабочего времени, времени отдыха и времени управления транспортным средством нужно фиксировать в журнале учета рабочего времени. Необходимо фиксировать: 

  • время (часы, минуты) начала управления ТС;

  • дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) окончания рабочего времени;

  • суммарное время (часы, минуты) управления ТС;

  • суммарное время (часы, минуты) управления ТС, связанного с выполнением заказа легкового такси, в течение каждой календарной недели и каждых двух подряд календарных недель.

  • ФИО водителя;

  • номер записи в региональном реестре перевозчиков такси;

  • данные о разрешении о деятельности такси и сроке его действия;

  • регистрационный номер такси;

  • время начало и окончания выполнения заказа и пр.

Если такси оснащено тахографом, журнал учета рабочего времени вести не надо.

Как думаете будут ли таксисты соблюдать новые правила?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

29 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип FA
    FA 20 секунд назад

    Евгений

    Блин, а чо сразу таксисты то? Почему не бухгалтеры? Они вот все время тоже перерабатывают! Дайте и нам тахограф на комп или лучше на мозг сразу!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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