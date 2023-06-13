Таксисты смогут работать не более 8 часов в день. Утверждены новые нормы рабочего времени и отдыха таксистов

С 1 сентября 2023 года таксисты-физлица будут применять новые нормы рабочего времени и правила учета рабочего времени. Правительство постановлением от 02.06.2023 № 908 утвердило новые нормы рабочего времени и времени отдыха таксистов. Они будут действовать с 1 сентября 2023 года до 1 марта 2029 года.
По новым правилам продолжительность рабочего времени таксистов должна составлять не более 40 часов в неделю. А продолжительность ежедневного рабочего времени при пятидневной рабочей неделе не должна превышать 8 часов. Это время можно будет увеличить, но не более, чем на 2 часа (надо завершить заказ). Еженедельный отдых – не менее 45 часов подряд.
Учет рабочего времени, времени отдыха и времени управления транспортным средством нужно фиксировать в журнале учета рабочего времени. Необходимо фиксировать:
время (часы, минуты) начала управления ТС;
дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) окончания рабочего времени;
суммарное время (часы, минуты) управления ТС;
суммарное время (часы, минуты) управления ТС, связанного с выполнением заказа легкового такси, в течение каждой календарной недели и каждых двух подряд календарных недель.
ФИО водителя;
номер записи в региональном реестре перевозчиков такси;
данные о разрешении о деятельности такси и сроке его действия;
регистрационный номер такси;
время начало и окончания выполнения заказа и пр.
Если такси оснащено тахографом, журнал учета рабочего времени вести не надо.
Как думаете будут ли таксисты соблюдать новые правила?
Комментарии1
Евгений
Блин, а чо сразу таксисты то? Почему не бухгалтеры? Они вот все время тоже перерабатывают! Дайте и нам тахограф на комп или лучше на мозг сразу!