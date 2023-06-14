Депутаты хотят повысить налоги из-за СВО. Прогрессивную шкалу НДФЛ предложили увеличить

На время спецоперации в России следует пересмотреть прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом заявил URA.RU депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

«Считаю, что на время проведения спецоперации необходимо проработать налоговую ставку с двухступенчатой системы НДФЛ на более прогрессивную и многоступенчатую», — сказал депутат.

Он «целиком и полностью» поддерживает идею по отчислению 1% со счетов в кафе, барах, ресторанах и ночных клубов в фонд помощи для мобилизованных. Напомним, депутат ГД от партии КПРФ Михаил Матвеев подготовил законопроект об отчислении 1% со счетов кафе в фонд помощи военнослужащим и семьям мобилизованных. Он убежден, что данная ставка не слишком большая наценка для граждан.