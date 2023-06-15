На мошенников можно будет заявить в полицию через «Госуслуги». Новое предложение от ЦБ

ЦБ предложил новый способ подавать заявление на мошенников в полицию. Регулятор предполагает делать это через портал «Госуслуги».

ЦБ предлагает дать возможность пострадавшим от мошенников клиентам банков обратиться в полицию через «Госуслуги», об этом сообщает агентство «Прайм». Это предложение включено в утвержденные ЦБ «Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на 2023–2025 гг».

«Банк России предлагает предоставить пострадавшим от злоумышленников возможность подать через портал «Госуслуги» и онлайн-сервисы банков заявление в полицию о хищении. Это позволит быстрее сообщать о мошенниках в правоохранительные органы, а банки смогут оперативно учитывать такую информацию в своих антифрод-системах», — заявили в ЦБ.

ЦБ РФ также намерен усовершенствовать механизм возврата клиентам банков похищенных мошенниками денег. Регулятор планирует повысить качество сведений о платежных реквизитах злоумышленников в информационном обмене между банками. Кроме этого ЦБ введет запрет на выдачу онлайн-кредитов и займов, а также ужесточит требования к проверке потенциального заемщика до одобрения кредитной заявки