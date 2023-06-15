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Мошенничество

На мошенников можно будет заявить в полицию через «Госуслуги». Новое предложение от ЦБ

ЦБ предложил новый способ подавать заявление на мошенников в полицию. Регулятор предполагает делать это через портал «Госуслуги».
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На мошенников можно будет заявить в полицию через «Госуслуги». Новое предложение от ЦБ
Изображение от freepik.com

ЦБ предлагает дать возможность пострадавшим от мошенников клиентам банков обратиться в полицию через «Госуслуги», об этом сообщает агентство «Прайм». Это предложение включено в утвержденные ЦБ «Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на 2023–2025 гг».

«Банк России предлагает предоставить пострадавшим от злоумышленников возможность подать через портал «Госуслуги» и онлайн-сервисы банков заявление в полицию о хищении. Это позволит быстрее сообщать о мошенниках в правоохранительные органы, а банки смогут оперативно учитывать такую информацию в своих антифрод-системах», — заявили в ЦБ.

ЦБ РФ также намерен усовершенствовать механизм возврата клиентам банков похищенных мошенниками денег. Регулятор планирует повысить качество сведений о платежных реквизитах злоумышленников в информационном обмене между банками. Кроме этого ЦБ введет запрет на выдачу онлайн-кредитов и займов, а также ужесточит требования к проверке потенциального заемщика до одобрения кредитной заявки

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

2
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 33 минуты назад

    Ирина

    ЦБ предлагает дать возможность пострадавшим от мошенников клиентам банков обратиться в полицию через «Госуслуги»

    А можно вообще в полицию обращаться через госуслуги? Причем по любому поводу, а не только пострадавшим от мошенников? А что? В поликлинику уже обращаемся, всем известен эффект. Так же и в полицию. 

  • Логотип bestiya7460
    bestiya7460 30 минут назад

    Елена

    А смысл? Полиция хоть одного мошенника поймала? Такое ощущение, что они там в доле. ЦБ пусть подумает над тем как банки заставить отвечать за утечку наших данных, блокировки и возврата платежей и т.д. 

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