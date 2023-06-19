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Кадры

Как будем отдыхать в 2024 году? Календарь рабочих и праздничных дней готов

Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. И опубликовал календарь праздничных дней.
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Как будем отдыхать в 2024 году? Календарь рабочих и праздничных дней готов
фото freepik.com

Минтруд напоминает! Нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день.

Таким образом в 2024 году, будем отдыхать:

🔹 с 1 по 8 января 2024 г. (сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года);

🔹 с 23 по 25 февраля;

🔹 с 8 по 10 марта;

🔹 с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая (на "майские праздники" будем дважды отдыхать по 4 дня подряд);

🔹 12 июня;

🔹 с 3 по 4 ноября;

🔹 с 29 по 31 декабря.

Подготовили для вас календарь, где отмечены все рабочие, выходные и праздничные дни в 2024 году. Сохраняйте себе и делитесь с друзьями 😉

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

34 подписчика

Комментарии

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  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 23 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    спасибо, начну готовится к НГ

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