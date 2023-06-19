Мой дом — моя крепость! Госдума пересмотрит пределы самообороны при защите жилья

Законопроект о пределах самообороны при защите жилья рассмотрят 11 июля. Фракция ЛДПР предложила дать право россиянам на защиту жилища всеми имеющимися способами. Депутаты разошлись во мнениях стоит ли расширять пределы самообороны или нет.

Правила допустимой обороны указаны в статье 37 УК. Согласно статье если посягательство на жилье не сопряжено с насилием, опасностью для жизни хозяина квартиры, то причинение вреда незаконно вошедшему в дом человеку является преступлением. Депутаты от ЛДПР не согласны с таким подходом, они предложили дать право россиянам на защиту жилища всеми имеющимися способами.

По действующему законодательству выходит, что если в ваш дом проник преступник и не угрожал ножом или пистолетом, то вы не можете, например, ранить его из ружья или в борьбе сломать руку. Законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать характер опасности насилия или угрозы при посягательстве, то есть он ограничен пределами необходимой самообороны, — сказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. — В то же время преступники, незаконно проникая в жилище, ничем не ограничены. Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом и при этом проникновение в дом связано не только с воровством, но зачастую и с убийствами, изнасилованиями, похищением людей.

Нилов предлагает внести изменение в статью 37 УК, дополнив ее положением о том, что не являются превышением пределов самообороны действия по защите от посягательства, сопряженного с насилием или угрозой его применения, либо по защите своего имущества при незаконном проникновении в дом.

Мы предлагаем законодательно закрепить принцип «мой дом — моя крепость», — отметил Нилов. После принятия новых норм люди будут уверены в том, что любые действия, связанные с самозащитой в собственном жилище, будут законными и правомерными, говорится в пояснении к проекту.

В Госдуме не все согласны с таким подходом, в Правительстве считают, что это повлечет чрезмерное расширение права на необходимую оборону. По словам первого зампреда комитета Ирины Панькиной, документ предусматривает, что человек может принимать любые меры защиты, вплоть до причинения вреда здоровью преступника, если тот зашел на его территорию. Она отметила, что такая система работает в США. По мнению Панькиной это «чрезмерно расширяют границы» самозащиты.

Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении на пленарном заседании уже 11 июля.