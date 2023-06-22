Недостаточно денег на счете? ФНС будет взыскивать долги с компаний и ИП в цифровых рублях

Законопроект об интеграции цифрового рубля в систему российского налогового регулирования и контроля внесен в Госдуму. Законопроект предусматривает возможность взыскивать цифровые рубли со счета налогоплательщика-должника, когда средств на его счете недостаточно для погашения задолженности.

В Думу внесли законопроект об интеграции цифрового рубля в налоговую систему, документпредусматривает возможность взыскания цифровых рублей со счета должника-налогоплательщика, если средств на его банковском счету окажется недостаточно. Он также дает налоговикам право требовать приостановления операций по счету цифрового рубля в качестве способа обеспечения обязанности по уплате налогов. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Внесенный в парламент документ (№384598-8) является частью пакета законопроектов о внедрении цифрового рубля в систему денежного обращения. Кроме него, туда входят поправки в отдельные законодательные акты (№270838-8, профильным является думский комитет по финансовому рынку), устанавливающие оператором платформы цифрового рубля Банк России, а также поправки в Гражданский кодекс (№270852-8, профильный — комитет по законодательству), которые во вторник были приняты Госдумой во втором чтении, пишет «Интерфакс».

Законопроект вводит в НК «счет цифрового рубля». Он рассматривается как отдельный вид банковского счета, в связи с чем для операций со счетом цифрового рубля предлагается установить налогообложение, аналогичное тому, которое применяется к операциям с банковским счетом, отмечается в пояснительной записке. Таким образом, открытие и ведение счетов, а также переводы цифровых рублей не будут облагаться НДС.

Кроме того, законопроектом предусмотрены изменения, устанавливающие право ФНС приостанавливать операции по счетам цифрового рубля, открытым на платформе цифрового рубля, а также требовать от оператора платформы цифрового рубля документы, подтверждающие факт списания со счета цифрового рубля налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, и перечисления этих сумм в бюджетную систему РФ.

Для определения налога на доходы физических лиц законопроект предлагает установить дату фактического получения дохода при зачислении цифровых рублей на счет цифрового рубля налогоплательщика.

Для определения налога на прибыль организаций, в случаях, когда доходные или расходные операции организаций осуществляются с использованием счета цифрового рубля, законопроектом предлагается предусмотреть порядок признания дохода при методе начисления, порядок признания расходов при методе начисления, а также при кассовом методе, пишет «ТАСС».