Получать выплаты на детей мамы будут даже после выхода на работу. Минтруд уже подготовил законопроекты

Президент на ПМЭФ поручил поменять некоторые правила выплаты детских пособий. Минтруд оперативно среагировал и о представил проекты поправок в ТК и законы о пособиях, которые начнут работать уже с 2024 года. Мы подготовили для вас удобную табличку по изменениям.

Минтруд по поручению Президента в кратчайшие сроки внесет изменения в порядок выплаты ряда пособий. Речь идет о пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплате по уходу за детьми с инвалидностью и единое пособие.

Размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет напрямую зависит от заработной платы, которую мама получала до выхода в отпуск по уходу за ребенком. Сейчас, если мама принимает решение и выходит на работу, то по действующему законодательству, выплата этого пособия приостанавливается. Похожая ситуация и с выплатой пособия по уходу за ребенком с инвалидностью. Сейчас выплата пособия прекращается, если родители трудоустраиваются.

Что касается единого пособия, то сейчас оно назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости сразу на 12 месяцев. После поправок даже, если в этот период у семьи изменится уровень дохода, то она сохраняет выплату на весь срок ее назначения.

«Таким образом подходы ко всем трем выплатам будут сближены: занятость, возникшая у родителя в период получения пособия не будет влиять на назначение помощи» — заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Табличка по пособиям: как сейчас и как будет