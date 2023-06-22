Получать выплаты на детей мамы будут даже после выхода на работу. Минтруд уже подготовил законопроекты

Минтруд по поручению Президента в кратчайшие сроки внесет изменения в порядок выплаты ряда пособий. Речь идет о пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплате по уходу за детьми с инвалидностью и единое пособие.
Размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет напрямую зависит от заработной платы, которую мама получала до выхода в отпуск по уходу за ребенком. Сейчас, если мама принимает решение и выходит на работу, то по действующему законодательству, выплата этого пособия приостанавливается. Похожая ситуация и с выплатой пособия по уходу за ребенком с инвалидностью. Сейчас выплата пособия прекращается, если родители трудоустраиваются.
Что касается единого пособия, то сейчас оно назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости сразу на 12 месяцев. После поправок даже, если в этот период у семьи изменится уровень дохода, то она сохраняет выплату на весь срок ее назначения.
«Таким образом подходы ко всем трем выплатам будут сближены: занятость, возникшая у родителя в период получения пособия не будет влиять на назначение помощи» — заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Табличка по пособиям: как сейчас и как будет
Пособие
Что сейчас
Как изменится
До 1,5 лет
Выплата пособия прекращается после выхода родителя на работу
Родитель продолжит получать пособие, после выхода на работу
По уходу за ребенком с инвалидностью
Выплачивается родителям, которые не работают и ухаживают за ребенком с инвалидностью
Пособие будут выплачивать, если родители начнут работать в формате частичной занятости
Единое
Назначают с учетом комплексной оценки нуждаемости сразу на 12 месяцев. Даже, если в этот период у родителей меняется уровень дохода, то она сохраняет выплату на весь срок ее назначения
Пособие продолжат выплачивать в течение всего назначенного периода вне зависимости от роста доходов
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